Près de 400€ de réduction sur le dernier Smartphone haut de gamme de Samsung !

27% de remise immédiate !

Modèle Premium de la dernière famille des Samsung Galaxy S24, le Galaxy S24 Ultra est un véritable monstre de performances et de fonctionnalités.

Avec son design très haut de gamme, sa puce dernière génération ultra puissante et son équipement photo avant-gardiste, son prix lui rend tout à fait justice : 1319,99 € pour la version avec 256 Go de mémoire interne et 12 Go de RAM.

Trop cher pour vous ? Pas de souci ! Avec cette offre de Rakuten, vous allez pouvoir économiser 27% de ce prix grâce à une remise immédiate.

Résultat : ce modèle en couleur Noir Titane vous revient à seulement 960 € ! Un prix beaucoup plus abordable donc, pour un smartphone neuf et jamais utilisé. Précisons qu’il s’agit de la version américaine, mais qui est tout à fait compatible avec les réseaux européens.

Une remise supplémentaire de 30 € offerte par Rakuten

Pour apporter sa contribution à votre achat, Rakuten vous permet de profiter d’une remise supplémentaire de 30 €.

Pour cela, utilisez simplement le code TECH30 avant de valider votre panier sur le site. Au final, votre Samsung Galaxy S24 Ultra 12Go/256Go Noir Titane vous revient donc à seulement 930 € au lieu de 1319,99 € !

Galaxy S24 Ultra : un smartphone premium qui tient bien son rang

Doté d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces impressionnant, ce smartphone garantit une expérience visuelle incomparable grâce à un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 120 Hz et une luminosité maximale de 2600 nits.

L'appareil photo innovant de 200 mégapixels capture chaque détail avec une netteté exceptionnelle, tandis que le zoom optique 5x vous rapproche de l'action comme jamais auparavant. Enregistrez vos souvenirs en vidéo 8K pour une qualité cinématographique époustouflante.

Propulsé par le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3, le Galaxy S24 Ultra offre des performances bluffantes, idéales pour le multitâche et les jeux exigeants, avec l'assistance de l'IA pour des fonctionnalités avancées.

Sa batterie durable de 5000 mAh, compatible avec une charge rapide de 45W, vous suit toute la journée sans faillir.

Côté design, ce smartphone haut de gamme présente un cadre en titane d'une solidité remarquable, protégé par le Corning Gorilla Armor, mariant à merveille robustesse et élégance. De plus, le S Pen intégré booste votre productivité et stimule votre créativité.