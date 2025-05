French Days : les meilleurs smartphones haut de gamme à prix cassés

Que vous soyez fan de Samsung, Apple ou Google, les offres que nous allons vous présenter sont clairement à ne pas manquer. Nous avons déniché trois modèles que nous pensons être les plus intéressants du moment dans le haut de gamme.

Galaxy S25 Ultra : la puissance de Samsung à prix cassé

Commençons par un modèle qui a fait couler beaucoup d'encre, et fait s'agiter les doigts sur les claviers : le Galaxy S25 Ultra. Ce smartphone est un véritable concentré de technologies, et pendant les French Days, il est disponible à un prix bien plus accessible que d'habitude.

Le Galaxy S25 Ultra se distingue par son écran AMOLED géant, sa puce Snapdragon 8 Elite « For Galaxy » et une capacité photo très impressionnantes.

Samsung offre un remboursement de 150 €, et si vous y ajoutez une reprise de votre ancien appareil, la remise peut atteindre plusieurs centaines d'euros. De quoi se procurer un smartphone de luxe à un prix plus raisonnable, tout en bénéficiant des dernières innovations.

iPhone 16 : l’élégance Apple à prix réduit

Du côté d'Apple, l’iPhone 16 fait sensation. Son design raffiné, son puissant processeur A17 Bionic et ses performances photographiques époustouflantes en font un choix incontournable pour les amateurs de la marque à la pomme.

Et grâce aux French Days, ce modèle est proposé à un prix bien plus attractifs sur Rakuten.

Les remises sont particulièrement intéressantes également pour les versions Pro et Pro Max, avec jusqu'à 200 € de réduction sur les prix habituels.

Si vous cherchiez à remplacer votre iPhone vieillissant ou à passer à un modèle plus puissant, l’iPhone 16 pourrait bien être l'option qu’il vous faut. Et bien sûr, vous bénéficiez du système iOS fluide et de l’intégration parfaite avec les autres produits Apple.

Google Pixel 9 : un smartphone Android premium avec une touche de Google

Et si vous êtes plutôt du côté Android, le Google Pixel 9 est l’un des meilleurs choix du moment, pour moins cher que le Galaxy S25 Ultra. Avec son système Android pur (Google oblige) et une expérience photo signée également Google, il fait partie des meilleurs smartphones à prix cassés durant ces French Days.

Le Pixel 9 propose notamment une qualité d'image exceptionnelle et un traitement de l'IA pour des photos parfaitement retouchées.

De plus, le Google Pixel 9 offre un excellent rapport qualité-prix, et pendant les French Days, vous pouvez bénéficier de remises de 100 € à 150 € selon la version choisie.

C'est le moment idéal pour tester et adopter l’expérience Google à son meilleur puisque l'appareil a été élu meilleur smartphone de l'année lors de GLOMOs le concours du Mobile World Congress de Barcelone (excusez du peu !).