Presque 20 % de réduction sur l'iPhone 16 chez ce marchand, il en devient bien plus intéressant que l’iPhone 15 !

L’iPhone 16 est sorti avec l'ensemble de sa gamme, il n’y a pas si longtemps, et l’iPhone 15 est encore disponible un peu partout à un prix plutôt élevé. Chose étonnante, nous voyons que l’iPhone 16 est disponible pour beaucoup moins cher que l’iPhone 15 sur Rakuten. Pour ce prix, autant se tourner vers le modèle le plus récent d’Apple !

Fiche technique de l’iPhone 16 Plus

Écran : OLED de 6,7 pouces

OLED de 6,7 pouces Processeur : Apple A18 Bionic

Apple A18 Bionic RAM : 8 Go

8 Go Caméra principale : 48 MP (ƒ/1.5)

48 MP (ƒ/1.5) Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 4006 mAh

L’iPhone 16 est un smartphone dans la droite lignée de ses prédécesseurs, à savoir puissant, compact, ergonomique et qui ne perd jamais le souffle. C'est le parfait outil pour tous ceux qui recherchent un smartphone épuré, avec de hautes performances, que ce soit en calcul, en photo ou en autonomie.

Et bien sûr, comment ne pas mentionner l’appareil photo de l’iPhone 16 qui est dans le très haut du panier.

Quelle offre pour l’iPhone 16 sur Rakuten ?

En ce moment, le dernier iPhone d’Apple est disponible pour 789 € au lieu de 969 €, une très belle différence de prix pour ce Black Friday qui a de quoi motiver les fans de la marque qui ne se sont pas encore décidés à acquérir ce petit bijou.

D'autant plus que comme nous l'avons dit en introduction de cet article, l'iPhone 15 est disponible pour bien plus cher sur ce même site, et n'est pas disponible à des prix beaucoup plus intéressants que cet iPhone 16 ailleurs.