Procurez vous le OnePlus 13, car il n'y aura pas de OnePlus 14, et la raison pourrait (vraiment) vous surprendre

Pourquoi le OnePlus 14 n'aura pas lieu ?

Rassurez-vous nous aurons le droit à un nouveau OnePlus, mais le OnePlus 15 et non le 14. Et non, il ne s'agit pas d'un choix marketing, mais une décision dictée par des considérations culturelles profondes.

Un peu comme le 13 aux USA, en Chine, où la marque OnePlus a ses racines, le chiffre 14 est associé à la malchance.

Ici, cela vient d’une homophonie particulière : en mandarin comme en cantonais, les sons qui composent « 14 » se rapprochent de l’expression « yào sǐ » (要死) qui signifie littéralement « vouloir mourir » ou « vers la mort ».

D'ailleurs, ajoutons que c'est avant tout le nombre 4 qui est concerné puisqu'il se prononce comme « sǐ » (死), qui signifie « mort ».

Ce phénomène, connu sous le nom de tétraphobie, influence depuis longtemps de nombreux secteur, que ce soit immobilier, aérien ou encore hôtelier en Asie, où le chiffre 4, est souvent évité dans les numéros d’étages ou de chambres.

Pour OnePlus, commercialiser un smartphone portant ce numéro pourrait donc être perçu comme un signe néfaste par une partie de sa clientèle asiatique, ce qui explique le choix de passer directement au OnePlus 15 pour éviter toute connotation négative.

Heureusement que les même considérations n'ont pas été prise pour le modèle précédent, nous serions passer directement du 12 au 15 !

Pourquoi le OnePlus 13 reste un excellent choix ?

Mais, justement, pas besoin d'attendre un OnePlus 15 ou de déplorer l'absence du OnePlus 14, car avec son processeur Snapdragon 8 Gen 3, l'un des plus puissants du marché ses 12 Go de RAM et ses 256 Go de stockage, le OnePlus 13 offre une fluidité exemplaire.

Le OnePlus 13 est équipé d’un écran AMOLED LTPO de 6,7 pouces, rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, et d’une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de 100 W (c'est beaucoup).

Le triple module photo, optimisé en partenariat avec la marque Hasselblad, délivre des résultats vraiment impressionnants en photo comme en vidéo, plaçant l'appareil parmi les références des photophones.

Côté connectivité, on retrouve la compatibilité 5G, le Wi-Fi 7, et un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran pour plus de sécurité.

Ainsi, le OnePlus 13 est un haut de gamme pas très cher pour sa catégorie, masi proposant des performances et fonctionnalités polyvalentes et complètes. Un choix solide.

