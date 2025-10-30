Promo Amazon : le Samsung Galaxy A36 chute à 215€, une affaire à ne pas rater !

Le Samsung Galaxy A36 Enterprise Edition est actuellement proposé à 215 € sur Amazon. Ce modèle combine un grand écran 120 Hz, une configuration équilibrée et une garantie étendue de trois ans. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 30/10/2025 à 12h15
Le Galaxy A36 de Samsung
 

Un bon plan Amazon pour le Samsung Galaxy A36

Habituellement vendu autour des 300 €, le Galaxy A36 Enterprise Edition profite actuellement d’une remise sur Amazon, affiché à 215 € avec la livraison gratuite et les retours sous 30 jours. 

Ce tarif compétitif rend le modèle particulièrement attractif pour un smartphone 5G signé Samsung, bénéficiant d’un support officiel et d’une garantie longue durée.

Bon à savoir : le Galaxy A36 Enterprise Edition bénéficie de 3 ans de garantie et d’un suivi logiciel étendu, assurant une meilleure durabilité dans le temps.

Les caractéristiques techniques du Galaxy A36 Enterprise Edition

Écran 120 Hz et design premium

Le Galaxy A36 se distingue par son écran Super AMOLED de 6,7 pouces, offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Cette dalle lumineuse et fluide garantit un confort visuel optimal, que ce soit pour la navigation, les vidéos ou les jeux. Côté design, le modèle affiche un look sobre et élégant dans sa finition noire.

Performances Snapdragon et autonomie solide

Le smartphone est équipé d’un processeur Snapdragon cadencé à 2,4 GHz, associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cette configuration assure une utilisation fluide pour les tâches courantes, le multitâche ou le streaming. Son autonomie d’une journée complète et la compatibilité avec la charge rapide 25 W (chargeur vendu séparément) en font un appareil fiable pour un usage quotidien.

Une version « Enterprise » gage de fiabilité

Conçu à l’origine pour les professionnels, le Galaxy A36 Enterprise Edition séduit aussi les particuliers grâce à sa garantie de 3 ans et à son support logiciel prolongé. Cette édition mise sur la fiabilité et la sécurité, des atouts rares dans cette gamme de prix.

 

✅ Points forts

  • Écran Super AMOLED 120 Hz
  • Processeur Snapdragon performant
  • 6 Go de RAM et 128 Go de stockage
  • Garantie 3 ans et mises à jour prolongées
  • Excellent rapport qualité-prix

⚠️ Points faibles

  • Chargeur non inclus
  • Module photo standard
  • Pas de certification IP68

Notre avis sur le Galaxy A36 à 215 €

À 215 €, le Samsung Galaxy A36 est l’un des meilleurs choix du moment pour les utilisateurs à la recherche d’un smartphone 5G fiable et fluide. Il réunit un grand écran, des performances solides et une garantie étendue, le tout dans un design soigné. 

Un excellent rapport qualité-prix en cette fin d’année 2025.

 

Vous pouvez également découvrir tous les téléphones Samsung disponibles sur LesMobiles.com.

