Qualcomm dévoile son nouveau fleuron : le Snapdragon 8 Elite

Rompant avec sa tradition de nommer ses puces par génération (Gen 1, Gen 2, etc.), Qualcomm opte cette fois-ci pour l'appellation « Elite ». Ce choix marketing vise à souligner le positionnement premium de ce nouveau chipset, destiné à équiper les smartphones haut de gamme de 2025.

Le Snapdragon 8 Elite succède ainsi au Snapdragon 8 Gen 3, lancé l'année précédente. Cette évolution dans la dénomination reflète les ambitions de Qualcomm face à une concurrence de plus en plus féroce, notamment de la part d'Apple avec ses puces de série A et M, mais aussi de MediaTek avec ses processeurs Dimensity.

Une architecture repensée pour des performances accrues

Le Snapdragon 8 Elite est fabriqué selon un procédé en 3 nanomètres par TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), comme le Dimensity 9400 de MediaTek. Au cœur de cette nouvelle puce se trouve une architecture entièrement repensée. Qualcomm abandonne ses cœurs Kryo personnalisés au profit d'une nouvelle génération de CPU baptisée Oryon. Cette dernière a été conçue en interne par l'équipe de Nuvia, une start-up acquise par Qualcomm en 2021.

La configuration du Snapdragon 8 Elite comprend désormais deux cœurs "Prime" cadencés à 4,32 GHz, épaulés par six cœurs "Performance" fonctionnant à 3,53 GHz. Selon Qualcomm, cette nouvelle architecture permettrait d'obtenir des gains de performances de l'ordre de 45% par rapport à la génération précédente, tout en améliorant l'efficacité énergétique de 44%.

Le volet graphique est aussi particulièrement bien traité, avec un nouveau GPU Adreno dont les performances et l'efficacité énergétique auraient été améliorées de 40%. Ces chiffres impressionnants devront bien entendu être confirmés par des tests indépendants une fois les premiers appareils équipés de cette puce disponibles sur le marché.

L'intelligence artificielle au cœur de l'innovation et une connectivité de pointe

L'une des principales caractéristiques du Snapdragon 8 Elite réside dans ses capacités d'intelligence artificielle renforcées. Le NPU (Neural Processing Unit) Hexagon a été optimisé pour offrir des performances 45% supérieures à celles de son prédécesseur.

Cette amélioration permettra de prendre en charge des modèles d'IA plus complexes, notamment des grands modèles de langage (LLM) et des systèmes d'IA multimodale. Concrètement, cela se traduira par des assistants vocaux plus performants, une meilleure reconnaissance d'images et de vidéos, ainsi que des capacités de traduction en temps réel améliorées.

Le Snapdragon 8 Elite intègre également le nouveau modem 5G X80 de Qualcomm, capable d'atteindre des débits théoriques de 10 Gbps. La puce prend aussi en charge le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4, garantissant ainsi une connectivité sans fil optimale.

En matière de photographie et de vidéo, le processeur de signal d'image (ISP) a été amélioré pour tirer parti des capacités d'IA du chipset. Cela devrait se traduire par un traitement plus rapide et plus efficace des images et des vidéos, avec notamment de meilleures performances en basse lumière et une réduction du bruit plus efficace.

Les premiers appareils équipés attendus prochainement

Qualcomm a annoncé que les premiers smartphones intégrant le Snapdragon 8 Elite devraient être commercialisés dans les prochaines semaines. Plusieurs fabricants de renom ont d'ores et déjà confirmé leur intention d'utiliser cette nouvelle puce dans leurs futurs modèles haut de gamme, parmi lesquels Samsung, OnePlus, Xiaomi, Oppo et Honor.