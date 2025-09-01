Rare : un iPhone 14 reconditionné en France sous la barre des 270 €

iPhone 14 reconditionné à moins de 300 €, sans Face ID : l’affaire est rare, mais elle existe. Reste à savoir si elle vaut le détour.

Un tarif agressif… mais sans Face ID

CertiDeal propose en ce moment un iPhone 14 avec 128 Go en version reconditionné et sans Face ID ni Touch ID, pour environ 267€. C'est tout simplement une très belle économie par rapport au neuf de chez Apple.

L’appareil est évidemment débloqué, testé et garanti 24 mois.

À ce prix, le Face ID est mis de côté certes, mais toutes les autres fonctionnalités sont conservées et la qualité du smartphones est vraiment là (connectivité 5G, puce A15 Bionic, excellente qualité photo, etc.).

Note technique pour les aficionados

Pour les technophiles, rien ne change hormis le Face ID (qui est optionelle dans tous les cas). L’iPhone 14 garde sa puce A15 Bionic, réputée pour ses performances toujours au niveau (fluidité, graphismes, iOS 17).

Il dispose aussi d’un écran Super Retina XDR de 6,1″, très lumineux, et un double capteur photo 12 MP.

Le reconditionnement inclut un contrôle qualité rigoureux, avec des tests sur 35 points de contrôle, et une garantie de 2 ans.

Trouver le smartphone idéal