Rare : un iPhone 14 reconditionné en France sous la barre des 270 €

L’iPhone 14 revient sur le terrain à un tarif bien plus abordable : 267 € pour un modèle reconditionné, sans Face ID. Est-ce un compromis acceptable… ou un peu risqué ? Voyons ça de plus près. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 01/09/2025 à 12h15
L'iPhone 14

iPhone 14 reconditionné à moins de 300 €, sans Face ID : l’affaire est rare, mais elle existe. Reste à savoir si elle vaut le détour.

 

Un tarif agressif… mais sans Face ID

CertiDeal propose  en ce moment un iPhone 14 avec 128 Go en version reconditionné et sans Face ID ni Touch ID, pour environ 267€. C'est tout simplement une très belle économie par rapport au neuf de chez Apple

L’appareil est évidemment débloqué, testé et garanti 24 mois.

À ce prix, le Face ID est mis de côté certes, mais toutes les autres fonctionnalités sont conservées et la qualité du smartphones est vraiment là (connectivité 5G, puce A15 Bionic, excellente qualité photo, etc.). 

 

Note technique pour les aficionados

Pour les technophiles, rien ne change hormis le Face ID (qui est optionelle dans tous les cas). L’iPhone 14 garde sa puce A15 Bionic, réputée pour ses performances toujours au niveau (fluidité, graphismes, iOS 17). 

Il dispose aussi d’un écran Super Retina XDR de 6,1″, très lumineux, et un double capteur photo 12 MP.

Le reconditionnement inclut un contrôle qualité rigoureux, avec des tests sur 35 points de contrôle, et une garantie de 2 ans.

 

Conclusion : Si vous cherchez un iPhone 14 à petit prix, sans avoir besoin de Face ID, cette offre reconditionnée à 267 € chez CertiDeal est un excellent compromis. Vous conservez les performances, l’écran et l’écosystème iOS... et un grand nombre d'années de mises à jour !

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Samsung Galaxy S25 Ultra
Guide d'achat

Les smartphones les plus rapides et performants sont-ils vraiment ceux que vous croyez ?

01/09/2025
Apple iPhone 16
Guide d'achat

Faut-il revendre son iPhone 16 ou Pixel 9 pour passer au dernier modèle ?

31/08/2025
Google Pixel 10 Pro
Guide d'achat

Les meilleurs smartphones photo en 2025 (Android et iOS)

31/08/2025
Google Pixel 10
Guide d'achat

Duel 2025 : Pixel 10 vs iPhone 17, attendre ou succomber à Google ?

30/08/2025