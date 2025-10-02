Realme dévoile une édition limitée Game of Thrones de son 15 Pro

Realme n’en est pas à son coup d’essai concernant des associations pour des franchises. En effet, la marque chinoise multiplie les partenariats avec différentes marques et studios afin de se différencier de la concurrencer et tenter de satisfaire les fans.

Après sa collaboration avec Aston Martin, le fabricant chinois annonce une édition limitée Game of Thrones de son smartphone 15 Pro 5G, développée en partenariat avec Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Cette version spéciale sera officiellement présentée le 8 octobre 2025 lors d'un événement organisé au Linen Mills Studio en Irlande du Nord, lieu emblématique du tournage de la série HBO.

D'après la marque, cette collaboration vise à séduire les amateurs de fantasy et de culture pop, particulièrement la génération Z, en proposant une expérience utilisateur immersive inspirée de l'univers de Westeros.

Un design inspiré de Westeros

L'édition Game of Thrones entend se démarquer grâce à son esthétique exclusive directement inspirée de la série culte. Le smartphone arbore une finition noir et or ornée de motifs de dragons nano-gravés, créant un ensemble visuel cohérent avec l'univers de la saga. L'élément le plus remarquable resterait son panneau arrière thermosensible baptisé « dragonfire », qui changera de couleur du noir au rouge lorsqu'il se réchauffe, évoquant la renaissance de Daenerys Targaryen.

Cette technologie thermosensible nécessite un design légèrement plus épais, portant l'épaisseur du dispositif à 7,84 mm contre 7,7 mm pour le modèle standard. L'interface utilisateur propose également deux thèmes personnalisés permettant de choisir entre les codes visuels de la Maison Stark ou de la Maison Targaryen.

En outre, on doit pouvoir compter avec cette édition collector sur la livraison d’un coffret spécialement conçu contenant des accessoires exclusifs. Il y aurait donc une réplique miniature de Westeros, un support de téléphone inspiré du Trône de Fer ainsi que des cartes à collectionner arborant les insignes des grandes maisons incarnées dans la série devenue culte.

An epic tale always begins with a fearless heart.

realme partners with Game of Thrones to help you to own your real power, and define your destiny. pic.twitter.com/7RoTb47R4O — realme Global (@realmeglobal) September 29, 2025

Des caractéristiques techniques préservées

Nous attendons la présentation officielle mais les rumeurs mentionnent que le Realme 15 Pro Game of Thrones Edition conserverait les spécifications techniques du modèle standard. Ainsi, l'appareil embarquerait un processeur Snapdragon 7 Gen 4 accompagné d'un système de refroidissement par chambre à vapeur de 7000 mm². L'écran AMOLED de 6,8 pouces afficherait une résolution de 1280 x 2800 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Le panneau supporterait également la technologie HDR10+ et couvre 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3 pour une restitution fidèle des contenus multimédias.

Côté photographie, le smartphone intègrerait toujours un capteur principal Sony IMX896 de 50 mégapixels complété par un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique 2x. L'autonomie serait assurée par une batterie de 7000 mAh compatible avec la charge rapide 80W, permettant une recharge complète en moins d'une heure. Le dispositif bénéficierait également d'une certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière.