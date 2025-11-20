Realme 16 pro : premières fuites sur les variantes, stockage et coloris

Les rumeurs évoquent trois coloris pour le realme 16 Pro : Peeble Grey, Master Gold et Orchid Purple. L’idée est de proposer des teintes aussi bien classiques qu’originale. Selon plusieurs fuites, realme s’orienterait vers une stratégie de différenciation par la couleur, un choix désormais courant avec cette marque qui cherche à séduire un public large et à renforcer l’identité visuelle de son produit face à la concurrence.

On ne compte plus les tentations de séduction avec des dos tous plus recherchés les uns que les autres ainsi que les collaborations avec les différentes franchises.

Et à l’intérieur, il y aurait quoi ?

Côté configurations, il se murmure que toutes les déclinaisons bénéficieraient des mêmes options de mémoire. Trois capacités de stockage seraient ainsi à l’ordre du jour : 128 Go, 256 Go et 512 Go, associées à 8 Go ou 12 Go de RAM.

D’après les fuites les plus récentes, la realme 16 Pro devrait recevoir un écran AMOLED de 6,8 pouces, affichant une résolution de 1080 x 2400 pixels.

L’affichage bénéficierait d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, garantissant ainsi une expérience fluide, particulièrement appréciée pour le visionnage de contenus vidéo et le jeu. Cela placerait le realme 16 Pro au diapason des références actuelles.

Sous le capot, le terminal serait propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 gravé en 4 nm. Cette puce de milieu de gamme de dernière génération offrirait des performances solides aussi bien en usage quotidien qu’en multitâche, tout en étant compatible avec le réseau 5G. Du côté logiciel, Android 15 serait préinstallé dès la sortie de boîte, en attendant une mise à jour vers realme UI 7.0 basée sur Android 16.

La batterie afficherait une capacité de 7000 mAh, compatible avec une charge rapide d’au moins 80W, certaines rumeurs mentionnant même un système allant jusqu’à 100W. Enfin, pour la partie photo, le realme 16 Pro disposerait de deux capteurs arrière de 50 mégapixels chacun, accompagnés d’un objectif frontal de 50 mégapixels aussi, pour les selfies.

