Realme GT 8 Pro Aston Martin Limited Edition : une collaboration haut de gamme entre technologie et Formule 1

La marque realme renouvelle son expérience de collaboration avec l’équipe Aston Martin Aramco F1. En effet après le GT 7, c’est au tour du GT 8 Pro d’arborer une finition turquoise métallisée singulière inspirée des standards des voitures de course. Au dos, un badge distinctif de l’écurie Aston Martin ainsi qu’un logo argenté sous forme d’aile annonce clairement la personnalité de cette édition limitée. Pour souligner son identité, la marque a aussi intégré plusieurs accents jaune néon, visibles notamment sur le bouton d’alimentation.

En outre, le packaging du smartphone se présente sous la forme d’un coffret collector comprenant deux modules décoratifs au choix pour la caméra arrière, tous disposant d’un effet carbone (design carré ou rond). Il y a également deux coques de protection, un outil d’éjection SIM élaboré en forme de monoplace et un chargeur. Selon realme, d’autres goodies inspirés de la Formule 1 peuvent également être inclus, rendant chaque coffret unique.

Une interface logicielle et matérielle personnalisée

En plus de l’aspect esthétique extérieur, l’expérience logicielle est particulièrement remaniée par rapport à la version standard du GT 8 Pro. On bénéficie ainsi d’un environnement graphique aux couleurs de l’écurie, incluant icônes, fonds d’écran dynamiques et écran de verrouillage personnalisés. De plus, un filigrane spécifique à l’univers F1 peut être appliqué lors de la prise de photos.

Côté matériaux et conception, realme a opté pour un châssis renforcé, intégrant des lignes inspirées de l’aérodynamique des monoplaces de Formule 1 ainsi que des éléments en fibre de carbone.

Caractéristiques techniques : un concentré de puissance

Cette variante Aston Martin F1 Limited Edition partage la configuration technique de la version standard du realme GT 8 Pro puisqu’aucune différence matérielle n’a été annoncée par le constructeur. Selon realme, le smartphone embarque donc la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, garantissant performances et réactivité à tous les usages, y compris dans le gaming ou les tâches les plus exigeantes. Comptez sur une configuration de 16 Go de mémoire vive et 1 To d’espace de stockage interne.

L’affichage est confié à une dalle AMOLED de 6,79 pouces avec définition QHD+ (1440 x 3136 pixels) et une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. L’autonomie est assurée par une imposante batterie de 7000 mAh, compatible charge rapide filaire 120 W et sans fil 50 W. La partie photo présente un triple module arrière intégrant un capteur principal de 50 mégapixels Ricoh GR avec traitement anti-reflet, un ultra-grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels. À l’avant, une caméra selfie de 32 mégapixels est intégrée.

Il y a un lecteur d’empreintes digitales ultrasonique sous l’écran. Du côté de la robustesse, différents niveaux de certifications IP66, IP68 et IP69 assurent une protection contre la poussière et l’eau.

Disponibilité et prix

À l’heure actuelle, le realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition n’est commercialisé qu’en Chine, dans une configuration avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Le prix officiel annoncé est de 5 499 CNY, soit environ 770 dollars HT.