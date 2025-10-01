realme GT 8 Pro : des modules photo interchangeables

Le realme GT 8 Pro dont la présentation est attendue dans les prochaines semaines, du moins pour le marché chinois, proposera un concept inédit dans l'industrie du smartphone avec ses modules photo interchangeables. L’idée est de permettre la modification de l’apparence du bloc photo sans affecter les capteurs eux-mêmes, qui restent positionnés au même endroit.

Trois designs différents seraient disponibles au lancement : un module de forme ronde, une version carrée, et un design irrégulier s'inspirant de l'univers robotique.

Les constructeurs cherchent constamment de nouvelles idées pour se démarquer dans un marché où les évolutions techniques deviennent plus progressives. Realme rejoint ainsi les expérimentations d'autres marques comme Xiaomi avec ses écrans secondaires au dos des smartphones, notamment sur la nouvelle série des Xiaomi 17 Pro (Xiaomi 17 Pro Max), proposant une alternative créative pour attirer l'attention.

Des performances haut de gamme avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5

Selon la marque, le realme GT 8 Pro sera parmi les premiers smartphones équipés du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. C’est officiel. D'après Qualcomm, le processeur dispose d'une architecture octa-core 2+6 offrant une vitesse de 4,61 GHz en configuration standard, ce qui ferait du GT 8 Pro l’un des smartphones les plus puissants du marché. Il sera très rapidement rattrapé par d’autres modèles d’autres marques dont OnePlus et Honor, pour ne citer qu’eux.

Un écran d'exception pour l'affichage ?

Le realme GT 8 Pro abandonnerait la dalle incurvée de son prédécesseur pour adopter un écran plat AMOLED de 6,78 pouces aux coins arrondis plus marqués. L'écran passerait à une résolution 2K contre 1,5K sur le modèle précédent, avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz au lieu de 120 Hz. La dalle, développée en collaboration avec BOE, utiliserait le matériau Q10+ qui améliore la luminosité et réduit la fatigue oculaire. La luminosité maximale attendue serait de 4 000 cd/m² selon certaines sources, voire 7 000 cd/m² selon d'autres informations.

Photographie avancée avec partenariat Ricoh ?

Pour les photos, le realme GT 8 Pro comprendrait un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscope de 200 mégapixels surnommé « Ultra Eye ». Cette configuration triple capteur est associée d'un partenariat avec la marque Ricoh, reconnue dans le domaine de l'imagerie, pour optimiser l'expérience photographique.

Le realme GT 8 Pro est programmé pour un lancement en Chine courant octobre 2025. Nous verrons si ces rumeurs se confirment.