Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ fait partie des modèles les plus ambitieux de la gamme Redmi Note. Lancé en France à 503 €, il est à la frontière du haut de gamme, faisant de lui un concurrent direct de modèles comme le Galaxy A57 ou pourquoi pas d'un Pixel 10a.

Aujourd'hui sur Cdiscount, le modèle est affiché à 320,99 €, mais en utilisant le code TEL25D199, valable dès 199 € d'achat, 25 € supplémentaires sont ôtés du prix final, ce qui permet de créer plus de 200 € de différence avec le prix de lancement du Redmi Note 15 Pro+.

À moins de 300 €, sa batterie de 6 500 mAh est un vrai must-have

Le Redmi Note 15 Pro+ ne cherche pas à afficher une longue liste de caractéristiques. Au contraire, les points forts sont assez facilement identifiables, et cela commence par son énorme batterie de 6 500 mAh, contre une moyenne que nous pouvons probablement situer plutôt autour des 5 000 mAh. Alors, le nombre élevé de milliampères n'est pas le seul facteur qui permet de révéler l'autonomie d'une batterie, mais disons qu'il permet de se faire un avis sur l'orientation qu'a voulu donner le constructeur à son appareil.

D'ailleurs, Xiaomi ajoute une charge rapide de 100 W. C'est tout simplement plus du double de ce que Samsung et Apple proposent généralement. Le smartphone peut donc rester allumé sans charge de très longues heures, et en plus se recharge bien plus vite que de nombreuses autres références.

L'écran AMOLED de 6,83 pouces est lui aussi un bel atout. Il affiche une définition 1,5K, monte jusqu'à 120 Hz et bénéficie du verre Gorilla Glass Victus 2 très résistant. Le smartphone est également certifié IP68 contre l'eau et la poussière.

Un vrai monstre d'endurance qui peut endurer les heures comme les heurts.

200 mégapixels, mais ce n'est pas son seul argument

Le chiffre de 200 Mpx attire forcément l'œil sur la fiche technique. Tout comme les 6 500 mAh de sa batterie, pris isolément, ce chiffre de 200 mégapixels ne permet pas d'évaluer réellement la qualité d'un appareil photo de smartphone, il n'en reste pas moins un bon indice.

Le capteur principal du Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ est effectivement efficace dans de nombreuses situations, et à ce prix il est même très satisfaisant, toutefois, l'ultra-grand-angle de 8 Mpx qui vient le compléter est un peu juste.

Si c'est la photographie qui vous intéresse particulièrement, vous risquez de vous sentir rapidement limité au capteur principal de l'appareil. Mais à nouveau, pour ce prix, peu de smartphones proposent mieux.

Sous le capot, le Snapdragon 7s Gen 4 ne transforme pas le Redmi en smartphone gaming extrême, mais il offre largement assez de puissance pour les applications courantes, le multitâche et la plupart des jeux.

Entre grand écran, grosse batterie et appareil photo plutôt ambitieux pour son prix, le Redmi Note 15 Pro+ a de vrais arguments à faire valoir.

✅ Pourquoi l'offre est intéressante 295,99 € après le code

256 Go de stockage

Batterie de 6 500 mAh

Charge rapide 100 W

Capteur principal de 200 Mpx ⚠️ Avant de commander Ne pas oublier le code TEL25D199

Vérifier le coloris sélectionné

Chargeur secteur non fourni

Vous pouvez également retrouver les autres smartphones Xiaomi actuellement disponibles pour comparer.