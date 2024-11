Réduction jusqu’à lundi seulement… Le Samsung Galaxy S24 Ultra avec 10 % de remise grâce à cette astuce et plus encore !

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est un smartphone ultra haut de gamme qui fait partie des appareils les plus plébiscités du marché.

Il faut dire qu’il est probablement l’un des appareils les plus célèbres avec les iPhone d’Apple, mais plus que ça il est véritablement puissant, et propose un écran immense avec une technologie Dynamic Amoled 2X qui en fait le compagnon idéal si vous aimez regarder des séries et films directement sur votre appareil de poche !

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Galaxy S24 Ultra est l’appareil le plus puissant que l’on peut trouver chez Samsung actuellement, ce qui en fait également l’un des appareils les plus puissants tout court.

Mais plus que proposer une fiche technique avancée, et c’est le cas, il est surtout un véritable outil lié à l’ensemble des services de Samsung, et c’est là où se joue bien souvent ce qui distingue Samsung et Apple de la concurrence ! Ajoutons que l'appareil est soumis à 7 ans de mises à jour, il s’agit donc d’un véritable investissement sur le long terme.

Retrouvez le test complet du Samsung Galaxy S24 Ultra !

Quelle offre chez Samsung en ce moment ?

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est disponible en ce moment avec une réduction de 10% si vous le commandez depuis l’application (que vous pouvez télécharger en passant par ce lien de Samsung), mais cette offre n’est disponible que jusqu’à lundi prochain à midi !

Ce n'est pas tout puisque vous pouvez obtenir la version supérieure du Galaxy S24 Ultra au prix inférieur, pour faire simple, le modèle avec plus de stockage est au prix de celui avec moins. Samsung vous offre également la possibilité de payer jusqu’en 24 fois votre achat.