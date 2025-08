Samsung a lancé son Galaxy A17 sans prévenir… et il est très abordable

Récemment, nous avons vu des informations sur certains composants du futur smartphone d’entrée de gamme de Samsung, le Galaxy A17 qui vient remplacer le Galaxy A16. Des rendus récents ont été publiés sur le site Android Headlines, mais finalement, ce mardi, le site Boulanger affichait le Galaxy A17 avec une silhouette familière : un design sobre, marqué par une large bordure inférieure et une encoche en goutte d’eau – un choix désormais rare, mais dicté par le positionnement tarifaire du modèle.

Bien entendu, cette fiche s’accompagne de toutes les caractéristiques techniques de l’appareil. On peut notamment voir qu’il fait 7,5 mm d’épaisseur pour 192 grammes. Cela représente une réduction notable par rapport au modèle précédent, le Galaxy A16. Le mobile est officiellement certifié IP54 donc résistant aux éclaboussures.

Le Galaxy A17 est ainsi doté d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ (1080 x 2340 pixels) et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. On peut compter sur une connectivité Bluetooth ainsi que du Wi-Fi 5.

Matériel et fonctionnalités : évolutions pragmatiques

Sous le capot, la puce Exynos 1330, épaulée selon la configuration à 4 Go de RAM, prendrait la relève. Ce choix déjà éprouvé sur le Galaxy A16 garantit de bonnes performances pour les usages courants, tout en intégrant de nouvelles optimisations logicielles annoncées par le fabricant. Le stockage actuellement disponible est de 128 Go, extensible via carte microSD (jusqu’à 2 To), critère toujours apprécié des utilisateurs exigeants.

L’autonomie, autre point fort traditionnel de la série A, s’appuie ici sur une batterie de 5000 mAh. La charge rapide 25W permettrait de recharger l’appareil jusqu’à 50% en 30 minutes.

Certifié IP54, le Galaxy A17 supporterait poussière et éclaboussures légères, ajout bienvenu face à certains rivaux directs qui négligent encore ce type de protection. Parmi les nouveautés, Samsung pousse l’intégration de fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle. Notez que le mobile est promis à 6 générations de mises à jour pour le système d’exploitation et de sécurité. Il est livré avec Android 15.

Photographie et multimédia : l’arrivée de l’OIS

La section photo est améliorée sur cette génération. Il y aurait ainsi un triple module arrière : capteur principal 50 mégapixels (désormais stabilisé optiquement, une première dans cette gamme Galaxy A1x), ultra grand-angle 5 mégapixels, et capteur macro 2 mégapixels. Cette stabilisation mécanique devrait offrir de meilleures performances en basse lumière ou lors de prises de vue dynamiques – une avancée appréciable pour les utilisateurs amateurs de photos mobiles. Sur la façade, le capteur selfie 13 mégapixels poursuit la tendance amorcée avec le Galaxy A16.

Disponibilité et prix

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A17 5G est disponible pour un prix de 229,99 euros et décliné en bleu, gris ou noir.