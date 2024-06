Samsung dévoile la date de son prochain Galaxy Unpacked : rendez-vous le 10 juillet à Paris

Comme cela était pressenti, le prochain Unpacked de Samsung aura bien lieu à Paris le 10 juillet. En effet, c'est désormais une tradition bien établie : chaque été, Samsung organise un grand événement Galaxy Unpacked pour présenter ses dernières innovations mobiles. Et cette année ne fera pas exception. Selon une image postée par un opérateur néerlandais, le prochain Unpacked se tiendra donc le 10 juillet 2024. Destination de choix pour accueillir les annonces de la marque : Paris, la ville lumière.

Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 : les stars de l'événement

Comme chaque année, les projecteurs seront braqués sur les nouvelles générations de smartphones pliables Galaxy Z. Le Galaxy Z Fold6, version améliorée du smartphone se dépliant avec un format livre, et le Galaxy Z Flip6, le modèle à clapet moderne au format compact, devraient bénéficier d'un design revu, de meilleures performances et de nouvelles fonctionnalités.

D'après les rumeurs, le Galaxy Z Fold6 adopterait un look plus anguleux façon Galaxy S24, avec un châssis en titane pour l'alléger. Son écran de couverture serait agrandi et son écran interne conserverait une diagonale de 7,6 pouces. Sous le capot, on retrouverait la puce Snapdragon 8 Gen 3, épaulée par 12 Go de mémoire vive et jusqu'à 1 To de stockage.

Le Galaxy Z Flip6 gagnerait lui en épaisseur pour embarquer une plus grosse batterie de 4000 mAh. Son appareil photo principal passerait à un capteur de 50 mégapixels. Lui aussi profiterait du dernier processeur de Qualcomm pour des performances de haute volée.

Les autres appareils attendus pour le 2e Unpacked 2024

Outre les smartphones, l’un des appareils qui sera particulièrement sous les feux de la rampe est la Galaxy Ring. Cet anneau connecté, aperçu sous une cloche de verre lors du MWC 2024 à Barcelone, serait officiellement présenté à Paris. Pensé pour le suivi de la santé et du bien-être, il se déclinerait en 9 tailles et 3 coloris (noir, argent, or). Elle proposerait un suivi de la fréquence cardiaque, du sommeil et même un électrocardiogramme.

En plus, Samsung dévoilera également sa montre connectée Galaxy Watch 7. Cette nouvelle itération mettrait l'accent sur l'intelligence artificielle, avec de nouvelles fonctionnalités de santé et de coaching personnalisé. La rumeur évoque aussi l'arrivée d'un modèle "Ultra" encore plus haut de gamme, aux côtés des versions classiques 40 et 44 mm. Affaire à suivre donc pour les amateurs de montres connectées sous Wear OS. Samsung pourrait une nouvelle fois frapper fort sur ce segment.

Précommandes dès le 26 juin, prix en hausse

Autre information de taille : les précommandes pour les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 pourraient ouvrir dès le 26 juin en Inde, selon des fuites, soit deux semaines avant leur présentation officielle.

C'est une manière pour Samsung de susciter l'engouement et de s'assurer de belles réservations. Côté prix, il faudrait s'attendre à une légère augmentation par rapport à la génération précédente. Rendez-vous donc le 10 juillet pour découvrir toutes les annonces de Samsung lors de ce Galaxy Unpacked riche en nouveautés.