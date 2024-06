Samsung Galaxy Z Fold6 : de nouvelles fuites dévoilent un design plus élégant et toutes les caractéristiques

Après avoir vu des rendus réalistes de nouvelles images d'un modèle factice du Galaxy Z Fold6 viennent de fuiter. Le prochain smartphone pliant au format livre de Samsung arbore un design plus épuré et moderne comparé à son prédécesseur, le Galaxy Z Fold5. Les bords plus plats et les angles plus nets confèrent à l'appareil une allure plus symétrique et élégante. Une autre amélioration notable est la largeur accrue du Z Fold6 par rapport au Z Fold5 dont nous en faisions écho récemment. Cela devrait se traduire par des écrans extérieur et intérieur plus larges, offrant ainsi une meilleure expérience utilisateur et une plus grande facilité d'utilisation. Samsung semble avoir écouté les retours des utilisateurs pour perfectionner le design de son prochain smartphone pliable phare.

Des spécifications haut de gamme pour des performances de pointe

Outre son design repensé, le Galaxy Z Fold6 devrait également impressionner par ses spécifications techniques de premier ordre. Selon une fiche technique qui a fuité, l'appareil sera équipé d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces avec une définition de 2160x1856 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au maximum. L'écran extérieur, quant à lui, mesurerait 6,3 pouces avec une définition de 2376x968 pixels et une fréquence maximale de 120 Hz également.

Sous le capot, le Galaxy Z Fold6 sera propulsé par le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3, épaulé par 12 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage interne. Cette configuration devrait offrir des performances exceptionnelles, que ce soit pour les tâches quotidiennes, le multitâche ou encore les jeux mobiles les plus exigeants.

Un module photo polyvalent

La photographie n'est pas en reste sur le Galaxy Z Fold6. D'après les informations divulguées, le smartphone sera doté d'un triple capteur photo à l'arrière, composé d'un capteur principal de 50 mégapixels, d'un module ultra grand-angle de 12 mégapixels et d'un téléobjectif de 10 mégapixels. À l'avant, on retrouvera une caméra selfie sous l'écran de 4 mégapixels ainsi qu'une caméra selfie de 10 mégapixels logée dans un poinçon sur l'écran extérieur. Ces dernières rumeurs corroborent une fuite précédente.

Cette configuration photo polyvalente devrait permettre aux utilisateurs de capturer des clichés détaillés et lumineux dans toutes les situations, tout en offrant des options de zoom et de grands-angles pour plus de créativité.

Malgré son design pliable et son format compact une fois replié, le Galaxy Z Fold6 ne devrait pas faire de compromis sur l'autonomie. En effet, il sera alimenté par une batterie d’une capacité de 4400 mAh. Reste à voir si l'optimisation logicielle de Samsung permettra au Z Fold6 de tenir une journée complète d'utilisation intensive.

Disponibilité et coloris

Selon les fuites, le Samsung Galaxy Z Fold6 sera proposé en trois coloris : Navy, Silver Shadow et Pink. Il mesurera 153,5x68,1x12,1 mm lorsqu'il sera plié, et 153,5x132,6x5,6 mm une fois déplié. Son poids sera de 239 grammes.

Plusieurs sources s'accordent à dire que le Galaxy Z Fold6 sera officiellement dévoilé le 10 juillet 2024. Il sera alors possible de confirmer ses informations qui sont jugées très crédibles. Nous connaîtrons aussi le prix des différentes configurations prévues par la marque.