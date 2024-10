Samsung dévoile le Galaxy Z Fold Special Edition : un smartphone pliant affiné

Comme prévu suite à plusieurs fuites et après une invitation à suivre sa présentation officielle, son créateur Samsung a considérablement retravaillé les dimensions de son appareil pliant. Le nouveau modèle affiche une épaisseur de 10,6 millimètres en position fermée, soit une réduction notable par rapport aux 12,1 millimètres du Galaxy Z Fold6 standard.

Il n’arrive cependant pas à rivaliser avec le mobile pliant au format livre le plus fin du marché qu’est le Honor Magic V3 avec ses 9,2 mm. Le poids a également été optimisé, passant à 236 grammes, ce qui représente un allègement de 3 grammes. Rappelons aussi que le Magic V3 fait 228 grammes sur la balance. L’appareil de Samsung est décliné en finition noire.

Les écrans ont fait l'objet d'une attention particulière. L'écran externe adopte désormais une diagonale de 6,5 pouces avec un ratio 21:9, tandis que l'écran interne s'étend sur 8 pouces avec un ratio 10:9. Ces nouvelles dimensions offrent une utilisation plus confortable, notamment en mode smartphone classique. Il s’agit de moins ouvrir le mobile et de plus se servir de l’écran externe.

Des performances photographiques revues à la hausse

L'appareil photo principal constitue l'une des évolutions majeures de cette édition spéciale. Samsung a intégré un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, une amélioration substantielle par rapport au module 50 mégapixels du modèle standard.

Le reste du système photographique conserve un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 10 mégapixels.

Sous le capot, le Z Fold Special Edition embarque le processeur Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (comme le Galaxy Z Fold6), accompagné de 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. L'appareil fonctionne sous One UI 6.1.1 basé sur Android 14, avec la promesse de sept années de mises à jour logicielles.

La batterie conserve une capacité de 4400 mAh, avec une charge rapide filaire de 25W et sans fil de 15W. Le smartphone bénéficie également de la certification IPX8 pour la résistance à l'eau et intègre le Wi-Fi 7.

Cette édition spéciale sera commercialisée uniquement en Corée du Sud à partir du 25 octobre 2024, au prix de 2 789 600 wons (environ 1 866 euros).