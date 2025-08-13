Samsung Galaxy A06 : Moins de 100 €, c'est le smartphone pour la rentrée de vos ados !

Lancé en 2024, le Galaxy A06 propose des services simples, efficaces et endurants, sans superflu ni gadgets inutiles. Il se concentre sur les usages essentiels, appels, messagerie, réseaux sociaux, navigation web, le tout avec une interface fluide et fiable.

À ce tarif, difficile de trouver mieux : grand écran, excellente autonomie, photo correcte… et tout cela signé Samsung. Un choix malin pour un adolescent, un sénior ou en smartphone d’appoint.

Un smartphone taillé pour l’essentiel… et plus encore

Ne vous fiez pas uniquement à son prix : le Galaxy A06 n’a rien d’un gadget. Sa conception repose sur des composants fiables et un design pragmatique, pensé pour répondre aux besoins quotidiens.

✅ On aime Écran HD+ de 6,7 pouces , confortable pour vidéos et réseaux sociaux

, confortable pour vidéos et réseaux sociaux Batterie 5000 mAh assurant 1 à 2 jours d’autonomie

assurant 1 à 2 jours d’autonomie Capteur photo principal 50 Mpx correct pour un usage quotidien ⚠️ À savoir Pas de 5G, limité à la 4G

Performances modestes (pour les jeux gourmands)

Charge rapide limitée

Le grand écran HD+ offre un rendu agréable pour les contenus multimédias, tandis que la luminosité reste correcte en intérieur comme en extérieur. Idéal pour un usage quotidien sans prise de tête.

Une offre imbattable en ce moment

Actuellement proposé à aux alentour de 100 € voire moins sur Cdiscount, le Galaxy A06 bénéficie de la livraison rapide et du paiement en 4 fois. Ce modèle figure régulièrement parmi les meilleures ventes toutes catégories confondues sur la plateforme Amazon.

À ce prix, difficile de trouver un concurrent sérieux. Pour un smartphone simple, efficace et abordable, il coche toutes les cases.