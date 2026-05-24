Samsung Galaxy A16 : le numéro 1 des ventes Amazon s'affiche à seulement 120 € !

Devenu une véritable référence pour les budgets maîtrisés, le Samsung Galaxy A16 trône fièrement en tête des ventes de smartphones sur Amazon. Une offre flash permet actuellement de se procurer ce champion du quotidien pour à peine 120 €.

Rémi Deschamps - publié le 24/05/2026 à 12h15
Smartphone Samsung noir avec écran allumé devant un paysage de montagnes et une lune en arrière-plan.

Dans l'univers des smartphones, point de hasard. Si la course aux fiches techniques fait rage sur les modèles premium, le grand public, lui, plébiscite massivement l'efficacité au juste prix.

Le succès du Samsung Galaxy A16 en est la preuve la plus éclatante. Ce modèle vient de se hisser à la première place des ventes de smartphones sur Amazon, confirmant une dynamique impressionnante.

 

Un success planétaire qui s'explique par l'essentiel

Cette médaille d'or sur la célèbre plateforme en ligne est en parfaite adéquation avec la réputation du constructeur. Lors du dernier bilan annuel de Counterpoint Research, les déclinaisons 4G et 5G de ce modèle ont réussi l'exploit de se classer toutes les deux dans le top 10 des ventes mondiales de smartphones en 2025.

Une performance rare qui montre à quel point l'appareil répond aux attentes réelles des utilisateurs.

Le modèle proposé aujourd'hui à 120 € est issu d'une version d'importation européenne. Pas d'inquiétude à avoir sur ce point : l'appareil est 100 % compatible avec l'ensemble des opérateurs et des réseaux mobiles français.

 

Vous profiterez d'une accroche réseau parfaite et de vos services habituels dès l'insertion de votre carte SIM. Le smartphone intègre de solides arguments techniques, notamment un très bel écran Super AMOLED de 6,7 pouces et un suivi logiciel particulièrement long, vous garantissant un investissement durable.

✅ Points forts

  • Le tarif de 120 €
  • Un superbe écran Super AMOLED fluide et lumineux
  • Une compatibilité totale avec les réseaux et opérateurs français

⚠️ À observer

  • Modèle d'importation européenne (sans incidence sur l'usage)
  • Le bloc de charge secteur n'est pas fourni dans la boîte d'origine

L'assurance d'un grand constructeur

Pour ceux qui recherchent un appareil fiable, capable de gérer les réseaux sociaux, la navigation web, les vidéos et les appels sans broncher, cette configuration est idéale, car ce smartphone est vendu avec une promesse de mises à jour très longue, vous devriez ainsi pouvoir le garder pour au moins 5 à 6 ans.

Choisir un modèle de cette gamme permet de s'appuyer sur l'interface fluide et sécurisée de Samsung, sans s'encombrer de technologies superflues qui font grimper la note.

Si vous souhaitez faire le tour des caractéristiques ou analyser les autres déclinaisons du constructeur, vous pouvez parcourir notre espace dédié aux mobiles Samsung.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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