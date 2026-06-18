Samsung Galaxy A27 : une nouvelle page livre tous les détails

À retenir Le Samsung Galaxy A27 dispose d'un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une fréquence de 120 Hz .

dispose d'un écran de 6,7 pouces avec une fréquence de . Il est équipé d'un Snapdragon 6 Gen 3 et propose jusqu'à 256 Go de stockage sans extension microSD.

et propose jusqu'à sans extension microSD. La batterie est de 5 000 mAh avec une charge filaire de 25 W, et le prix commence à 349 euros pour la version 128 Go.

Après plusieurs fuites du très bien renseigné OnLeaks et une page du site brésilien de Samsung, c’est maintenant un autre site officiel du géant coréen qui nous livre un peu plus de détails sur les modèles qui seront commercialisés en Europe. Plus précisément, cette fois, c’est le site tchèque qui a mis en ligne la page produit du Galaxy A27 avant d’être retirée et bien avant son lancement officiel. La page a notamment été repérée par le site Sammobile.

Les images confirment un appareil assez proche des autres modèles récents de la marque, avec une façade plate et un module photo vertical à l’arrière. Le Galaxy A27 adopte un poinçon centré pour la caméra selfie, remplaçant l’encoche de type Infinity-U installée à l’avant du Galaxy A26.

Les dimensions sont proches les unes des autres, autour de 162,3 x 78,6 x 7,9 mm ou 162,4 x 78,2 x 7,8 mm, selon les sources. Le téléphone afficherait aussi un poids d’environ 200 grammes, le plaçant dans la moyenne des grands smartphones de cette catégorie.

Ecran, puce et logiciel

Le Galaxy A27 serait équipé d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces en Full HD+, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Ce point ressort à la fois des premières fuites et de la fiche plus complète apparue sur le site officiel de Samsung en République tchèque. Sous le capot, Samsung miserait sur le Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm, un changement significatif par rapport aux générations précédentes qui utilisaient des puces Exynos. L’appareil serait proposé avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, mais sans lecteur microSD rendant impossible l’extension de mémoire.

Le smartphone arriverait avec Android 16 et One UI 8.5 dès sa sortie. Samsung annoncerait aussi six mises à jour majeures d’Android et six ans de correctifs de sécurité, un niveau de suivi qui le rapproche de plusieurs modèles plus haut de gamme du marché.

Photo, autonomie, prix et coloris

La partie photo semble plus contrastée. À l’arrière, le Galaxy A27 conserverait un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d’un ultra grand-angle de 5 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. À l’avant, la caméra selfie passerait à 12 mégapixels, contre 13 mégapixels sur le Galaxy A26.

En matière d’énergie, Samsung conserverait une batterie de 5 000 mAh, associée à une charge filaire de 25 W. Cette configuration reste proche de ce que proposent déjà plusieurs concurrents directs dans cette gamme, qui misent souvent sur une autonomie solide mais des vitesses de charge encore modérées.

La fuite du site tchèque permet de connaître le prix des différentes configurations mais également les coloris qui seront proposés. Ainsi, la version embarquant une capacité de mémoire de stockage de 128 Go serait disponible pour 349 euros tandis qu’il faudrait compter sur un tarif de 439 euros pour la configuration avec 256 Go. Les quatre couleurs seraient le noir, le bleu, le rose clair et il serait aussi proposé avec une finition menthe.