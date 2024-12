Samsung Galaxy A35 VS Xiaomi Redmi Note 13 Pro : avec son écran AMOLED et ses 8 Go de RAM ce Xiaomi est l'un des prétendants au titre de meilleur milieu de gamme de l'année, mais est-il à la hauteur ?

Pourquoi choisir le Redmi Note 13 Pro et le Galaxy A35 ? C’est simple, tous deux sont des modèles issus d’une gamme comportant trois modèles, et tous deux sont en deuxième position de ces modèles, c'est-à-dire au milieu de leur gamme.

En plus de cela, Samsung et Xiaomi sont dans le top 3 des ventes mondiales (et Apple ne commercialise pas de milieu de gamme). Il s’agit donc par essence des deux appareils les plus milieu de gamme possibles et proposés par les deux constructeurs les plus populaires à commercialiser.

Quelles sont les différences entre les Galaxy A35 et Redmi Note 13 Pro ?

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go à 12 Go de mémoire vive extensibles

8 Go à 12 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go à 512 Go de stockage interne

256 Go à 512 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Fiche technique du Samsung Galaxy A35 5G

Écran : Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces

Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces Processeur : Samsung Exynos 1380

Samsung Exynos 1380 Mémoire RAM : 6 Go ou 8 Go

6 Go ou 8 Go Stockage interne : 128 Go ou 256 Go, extensible via une carte microSD

128 Go ou 256 Go, extensible via une carte microSD Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 13 MP

13 MP Batterie : 5000 mAh avec charge rapide

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G mise sur la puissance et les fonctionnalités pratiques : jusqu’à 16 Go de RAM, un écran plus lumineux (1336 nits) et une recharge rapide à 67W. Il est aussi plus léger, propose une meilleure densité de pixels (446 PPI), des bords plus fins, un port jack audio et même un émetteur infrarouge intégré.

De son côté, le Samsung Galaxy A35 5G joue la carte de l’endurance et de la polyvalence avec une batterie qui dure 11 % plus longtemps, un corps étanche (IP67), un stockage extensible via microSD, et des options modernes comme le Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 6 et l’enregistrement vidéo 4K avec la caméra frontale.

Deux approches différentes, mais des atouts solides de chaque côté ! Au niveau de leur fiche technique il est donc difficile d’en trouver un supérieur à l’autre. Il faut noter qu’il existe une version 4G du Redmi Note 13 Pro, légèrement moins performante que le Galaxy A35 5G.

Et côté prix, cela peut-il départager ces smartphones ?

Actuellement, le Galaxy A35 5G est le moins cher ! Eh oui, c’est presque étonnant, mais Samsung le propose à 349 € avec 50 € de réduction, contre 451 € pour la version 5G du Xiaomi Redmi Note 13 Pro et 401 € pour sa version 4G sur le site de Xiaomi.

C’est donc le Galaxy A35 5G qui remporte la victoire ! En plus en ce moment le Galaxy A35 5G est proposé avec une montre Galaxy Fit3 offerte. Notons d’ailleurs qu’au troisième trimestre, le Galaxy A35 5G arrive 6e des smartphones les plus vendus dans le monde d’après Counterpoint.

Ajoutons qu'il est cependant possible de trouver ces deux modèles à plus petit prix sur des sites comme Amazon ou Rakuten par exemple.