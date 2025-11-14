Samsung Galaxy A37 : premiers tests de son firmware

Le prochain smartphone Samsung de milieu de gamme qui devrait remplacer le Galaxy A36 a été enregistré sous la référence SM-A376U. Il s’agirait d’une variante destinée au marché américain. L’inscription du Galaxy A37 sur ces serveurs correspond à un passage en phase de finalisation technique et d'optimisation logicielle, étape essentielle avant une présentation officielle.​

Selon les premiers renseignements, le Galaxy A37 se positionnera dans le segment milieu de gamme du constructeur coréen, tout en renouvelant la formule qui a fait le succès de ses prédécesseurs : rapport qualité/prix compétitif, autonomie généreuse et connectivité complète. L'arrivée prochaine du Galaxy A37 est donc scrutée de près.

Samsung Galaxy A36 5G

Quelles spécifications techniques sont attendues ?

On ne sait pas encore quelle sera la fiche technique du Galaxy A37 mais rappelons que le Galaxy A36 est doté d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 1080 x 2340 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il serait très probablement équipé d’une batterie d’au moins 5500 mAh compatible avec la charge 45W.​ Pour les photos, le Galaxy A36 adopte un triple capteur arrière avec une caméra principale de 50 mégapixels, un ultra-grand angle de 12 mégapixels et un capteur dédié de 8 mégapixels ; à l’avant, on retrouve une caméra selfie de 16 mégapixels. Le tout fonctionnant avec Android 15 et 6 années de mises à jour promises.

Le Galaxy A37 devrait être disponible dès le premier semestre 2026, probablement entre mars et avril.