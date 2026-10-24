Samsung Galaxy A57 à 345 € : le milieu de gamme Samsung devient (enfin) compétitif

Le Galaxy A57 5G est le dernier modèle de la série A. Samsung et Boulanger l'affichent encore autour de 529 €, tandis qu'Amazon descend nettement plus bas.

À 345 €, il vient directement jouer sous les 400 €

Le Galaxy A57 se retrouve désormais face aux modèles de notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 400 €. Et dans cette tranche, son écran Super AMOLED Plus de 6,7 pouces à 120 Hz fait partie de ses principaux atouts.

La puce Exynos 1680, accompagnée de 8 Go de mémoire vive, convient aux applications courantes, au multitâche et au jeu occasionnel. Si vous cherchez surtout un grand écran fluide pour les vidéos, les réseaux sociaux et un usage quotidien, le A57 répond bien à ce besoin.

5G, IP68 et recharge 45 W

Samsung ajoute une batterie de 5 000 mAh avec recharge filaire 45 W, un capteur photo principal de 50 mégapixels, la 5G et une certification IP68 contre l'eau et la poussière.

Autrement dit, vous retrouvez ici plusieurs caractéristiques que l'on attend d'un smartphone destiné à être gardé plusieurs années, sans monter jusqu'aux tarifs de la gamme Galaxy S.

Les 128 Go sont la principale concession

L'offre Amazon concerne la version 128 Go. Pour les applications, les photos et un usage classique, cela peut suffire. En revanche, si vous filmez beaucoup ou installez plusieurs gros jeux, la version 256 Go sera plus confortable.

À la rédaction, nous retiendrions donc ce Galaxy A57 si vous cherchez un Samsung récent, un grand écran et la 5G autour de 350 €. Pour voir les autres modèles de la marque, notre page consacrée aux smartphones Samsung permet de parcourir le reste de la gamme.