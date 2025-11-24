Samsung Galaxy A77 : premiers benchmarks et grand retour pour la série A7x

La série Samsung Galaxy A7x, absente depuis le lancement du Galaxy A73 en 2022, s’apprête à faire son grand retour. Le Galaxy A77 vient ainsi succéder à une lignée appréciée pour son positionnement dans le segment milieu de gamme Premium. Plusieurs fuites rapportent que le lancement se préparerait pour le premier semestre 2026, avec un dévoilement simultané du Galaxy A57, qui a également été repéré sous Geekbench sous Android 16 et équipé de 8Go de RAM.

Attention, il est possible que ce modèle soit limité à seulement certains marchés.

Ce renouveau ne se limite pas à l’annonce d’un simple successeur mais s’inscrit dans une stratégie de Samsung visant à renforcer sa gamme intermédiaire en proposant des modèles dotés de composants performants sans s’aventurer sur le territoire des flagships. Le Galaxy A77 apparaît sous la référence SM-A776B et devrait permettre à la série de rivaliser de nouveau avec les meilleurs smartphones de la catégorie.

Fiche technique et benchmarks

Le Galaxy A77 embarque un processeur Exynos inédit, apparenté à l’Exynos 2400 mais configuré dans une version plus accessible. On retrouve une architecture à dix cœurs, divisée en trois cœurs « Prime » jusqu’à 2,78 GHz, trois « Performance » à 2,3 GHz et quatre cœurs « Efficiency » à 1,82 GHz. Cette organisation permettrait de concilier efficacité énergétique et capacité multitâche.

Les premiers résultats du benchmark Geekbench 6 confirment cette orientation :

Score Single Core : entre 1 673 et 1 972 points en fonction des plateformes.

Score Multi-Core : de 5 697 à 6 581 points.

Cette performance marque un bond notable de près de 45% en multi-cœur comparé à la précédente génération Exynos 1580 du Galaxy A56, tout en se rapprochant des scores de l’Exynos 2400/2400e. Le smartphone fonctionne sous Android 16, dispose de 8 Go de RAM et d’un GPU Xclipse 940, emprunté à la série haut de gamme du constructeur, ce qui laisse entrevoir de bonnes performances y compris pour les usages graphiques soutenus.

Selon certaines sources, il aurait s’agit pour Samsung d’adapter cette plateforme à une offre abordable afin de rendre les jeux et les applications gourmandes aussi fluides que possible.

Le Galaxy A77, au vu des spécifications connues, souhaite offrir l’équilibre entre puissance, autonomie et expérience utilisateur fluide sur la couche One UI 6.1 fournie avec Android 16.

Selon les dernières informations du fabricant et les fuites évoquées, le Galaxy A77 pourrait arriver sur le marché aux environs du mois de mars 2026.

