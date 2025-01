Voici tous les détails de Galaxy AI de Samsung et il y a de quoi être enthousiaste !

Les fonctions Galaxy AI ont été introduites avec la série des Galaxy S24, en janvier 2024 et d’autres sont venues s’ajouter l’été suivant avec la présentation officielle des Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6. Aujourd’hui, ce sont ainsi une quinzaine de fonctions que l’on peut utiliser grâce à l’intelligence artificielle sur ces modèles mais également sur des plus anciens, via une mise à jour du système.

Avec les Galaxy S25, une nouvelle ère s’ouvre. En effet, ces smartphones (Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra) profitent de nouvelles fonctionnalités, plus poussées que les précédentes.

Pour Samsung, il s’agit désormais de considérer le smartphone comme « un ami » ou un « super assistant » avec lequel on peut discuter. Les questions qu’on peut effectivement lui poser peuvent maintenant être faite de manière plus naturelle qu’auparavant. Ils intègrent Gemini, l’assistant IA de Google mais également Bixby.

Des actions « inter-applications »

Le premier pilier de la stratégie de Samsung pour l’IA sur ses smartphones s’appuie donc sur une communication plus naturelle. À travers la possibilité d’interroger plusieurs applications et Internet simultanément pour obtenir un résultat des plus pertinents, les smartphones sont maintenant capables de délivrer des réponses extrêmement précises.

C’est ce que Samsung appelle les « actions Cross App ». Par exemple, si vous souhaitez organiser un dîner entre amis mais que chacun à ses contraintes (végétarien, amateur de viande, accepte les animaux de compagnie, proche du domicile, etc), le système peut les analyser, les prendre en compte et proposer un restaurant qui correspond à toutes les attentes.

« L’appareil » est ainsi capable de faire le lien entre Internet et certaines applications pour vous donner satisfaction. Les résultats sont automatiquement partagés avec les amis en question, via WhatsApp, par exemple.

Autre cas de figure, si vous avez une équipe de sport favorite, à la demande, on peut demander quand les prochains matches auront lieux et de les enregistrer automatiquement dans le calendrier pour que vous puissiez les suivre, sans rien louper.

Cela fait ainsi appel à des commandes vocales, les recherches d’informations via le moteur de recherche Google et l’enregistrement d’événements sur le calendrier.

En outre, le système est également capable de vous proposer des vidéos que vous avez parcouru au fil du temps, d’en faire la synthèse dans les notes permettant ainsi de préparer un voyage à l’étranger, par exemple.

La recherche plus naturelle

Si vous ne savez pas comment envoyer le contenu de votre écran sur un téléviseur ou un vidéoprojecteur, vous pouvez le demander naturellement au système avec la phrase : « comment faire pour partager l’écran de mon smartphone sur le TV ? ».

La recherche peut aller jusqu’à la galerie d’images et de photos avec là aussi des requêtes vocales naturelles.

La Now Bar

La Now Bar est une nouvelle fonction poussée par l’intelligence artificielle et disponible au sein des smartphones Samsung. Il s’agit d’un élément graphique qui s’affiche sur l’écran de verrouillage du téléphone.

Par défaut, le téléphone verrouillé, la Now Bar vient se loger en bas de l’écran. Elle affiche les informations contextuelles et personnalisés basées sur vos activités en cours, à venir et également sur des suggestions de l’intelligence artificielle.

Ainsi, si vous avez une équipe de sport favorite, vous pouvez suivre le score avant, pendant et après le match. Si vous avez demandé un itinéraire sur Google Maps, il est possible de le suivre étape par étape et vous pouvez également recevoir les informations trafic en relation avec votre déplacement.

Cette Now Bar sert aussi à afficher vos minuteries, les alarmes et les autres paramètres de l’application Horloge. Notez aussi la possibilité de contrôler votre musique depuis cette interface, sans avoir à déverrouiller l’appareil.

Now Brief, le suivi tout au long de la journée

La fonction Now Brief est disponible sur l’une des pages d’accueil du smartphone sous la forme d’un widget. Elle condense les informations les plus pertinentes et les plus utiles de votre journée à différentes étapes de celle-ci. L’idée est que vous puissiez avoir la bonne information lorsque vous en avez besoin.

Par exemple, lorsque vous vous réveillez le matin, peuvent s’afficher les informations relatives à la météo, les potentiels anniversaires à souhaiter ou les dernières actualités qui viennent d’être publiées sur votre site d’informations favori.

Les différents rendez-vous de la journée y sont bien évidemment affichés. Le système apprend de vos habitudes et une routine est alors mise en place pour vous proposer des informations pertinentes et surtout personnalisées.

Au fil de la journée, le module Now Brief propose des informations clés sur des événements à venir. Enfin, le soir, il vous affiche un résumé de votre journée et des tâches que vous avez accomplies (nombre de pas, etc).

Plus globalement, le système vous suggère des routines personnalisées selon l’usage que vous faites de votre smartphone y compris des scénarii au sein de SmartThings pour automatiser les tâches des objets connectés présents à la maison.

Le ou les aspirateurs peuvent se déclencher automatiquement dès que vous partez au bureau. Les lumières peuvent s’éteindre seules, sans aucune intervention de votre part, dès que vous sortez de chez vous, par exemple.

Lorsque vous entrez dans votre voiture et que vous avez l’habitude de lancer l’application de navigation puis le lecteur de musique, le système peut le faire pour vous dès qu’il détecte que vous allez conduire.

Entourer pour chercher

La fonction Entourer pour chercher introduite sur certaines smartphones sous Android évolue. Il est possible de chantonner pour trouver un titre dont on cherche les informations et d’être automatiquement redirigé vers votre application d’écoute de musique préférée.

En outre, si la partie de l’écran entouré contient un numéro de téléphone, le système propose d’appeler le correspondant. Si c’est une adresse e-mail qui est contenue dans le cercle, là aussi, le système va suggérer l’envoi d’un message électronique à la personne ou à l’établissement concerné.

Ces propositions vous permettent ainsi de gagner du temps grâce à des actions contextuelles ciblées.

L’édition vidéo, audio et photo boostée par l’IA

Toujours poussé par l’intelligence artificielle, les smartphones Samsung Galaxy S25 sont capables de vous proposer un montage automatique de vos séquences vidéo. Sélectionnez-en certaines et définissez une durée maximale pour voir, en quelques secondes, les meilleurs moments condensés au sein d’un film complet.

Ajustez certains paramètres si nécessaire ou demander à générer un nouveau résultat si vous n’êtes pas satisfait. Vous avez ainsi la possibilité de moduler la durée du clip final.

En matière audio, les smartphones embarquent la fonction Gomme audio. Celle-ci permet d’isoler et d’ajuster 6 types de son : les voix, la musique, le vent, le bruit, la foule et la nature. Pour avoir le choix entre les modes automatiques ou manuels.

La fonction est directement accessible depuis la galerie en appuyant sur les petites étoiles, symbole des fonctions Galaxy AI.

Pour ce qui concerne les photos, outre le fait de sélectionner les meilleurs réglages en fonction des conditions des prises de vue, le système est capable, via la fonction Meilleure pose, de faire détecter jusqu’à 5 visages différents et de vous proposer de transformer votre image avec la meilleur pose pour chacun.

Sélectionnez la photo originale puis choisissez les meilleures expressions, si l’IA était passé à côté pour obtenir l’image parfaite.

En matière de création, sachez qu’il est maintenant possible de transformer une image existante dans un style totalement unique. On peut ainsi partir d’une photo et en demander un croquis, une aquarelle, un dessin de type cartoon, etc.

Il est aussi possible de demander vocalement ou sous la forme de texte une image, via un prompt. On peut également dessiner et saisir avec le clavier (ou à la voix) des informations supplémentaires pour obtenir un résultat à la hauteur de vos désirs.

Notez enfin qu’il est possible de générer des stickers IA depuis le clavier Samsung donnant lieu à des autocollants totalement exclusifs et personnalisés.

Des outils d’écriture plus poussés

Enfin, les dernières fonctions d’intelligences artificielles sont intégrées au sein des outils d’écriture. Celles-ci déjà présentes, en partie, mais avec l’arrivée des Galaxy S25, elles évoluent.

Sélectionnez tout ou partie d’un texte affiché à l’écran, appuyez sur l’icône représentant les petites étoiles de Galaxy AI puis vous pouvez demander 4 choses : la correction orthographique du texte, le changement de style d’écriture, la synthèse des idées ou la transformation de la mise en forme (par exemple sous la forme d’un tableau)