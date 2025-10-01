Samsung Galaxy S22 Ultra à prix réduit : le bon plan pour un smartphone haut de gamme reconditionné

Les smartphones reconditionnés ont de plus en plus le vent en poupe, mais il est vrai que nous voyons beaucoup d'iPhone sur ce marché. Pourtant, les appareils des autres marques sont loin d'êtres absents !

Pour les fans de Samsung, voici un bon plan à ne pas rater pour obtenir le très haut de gamme de la firme à prix (enfin) accessible, et dans de bonnes conditions d'achat.

Galaxy S22 Ultra : des caractéristiques toujours solides en 2025

Même si ce n’est plus le modèle le plus récent, le Galaxy S22 Ultra conserve un excellent niveau de performances vu le peu de véritables différences chaque années pour une utilisation « normale ».

Et forcément, son prix beaucoup (vraiment beaucoup) plus bas que le Galaxy S25 Ultra actuel en fait une option d'autant plus intéressante.

Ses principaux atouts sont :

une puce Exynos 2200 performante ;

performante ; un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces protégé par le verre Gorilla Glass Victus+ ;

protégé par le verre Gorilla Glass Victus+ ; un quadruple module photo arrière (108 Mpx principal, 12 Mpx ultra grand-angle, deux téléobjectifs 10 Mpx et 3 Mpx) et une caméra frontale 40 Mpx ;

une batterie de 5 000 mAh assurant une autonomie confortable ;

une protection contre l’eau et la poussière certifiée IP68 ;

un stylet S Pen intégré pour écrire, dessiner ou retoucher vos photos.

Pour résumer, qu'importe vos attentes, car elles seront de toute façon comblées par ce smartphone qui est sortie bien au-dessus des 1000 € et qui pousse tous les potards à fond. Photo, autonomie, performances...

Tout est là, et même plus grâce à l'écosystème Samsung qui est probablement le meilleur qui existe pour Android si on met de côté celui de Google.

En ce moment, c'est chez CertiDeal que l'appareil est proposé dans les meilleures conditions d'achat

Sur CertiDeal, il est possible de mettre la main sur le Samsung Galaxy S22 Ultra avec une offre digne de ce que l'on voudrait que le reconditionné soit toujours : c'est-à-dire à prix maitrisé, et dans des conditions d'achat encadrées.

Notons que CertiDeal reconditionne ses appareils en France, et possède le Label R2 2013 « conçue pour contribuer à garantir la qualité, la transparence et la responsabilité environnementale et sociale des installations de recyclage électronique ».

Cela permet de trouver ce smartphone haut de gamme pour seulement 584,99 € ou 29,79 € par mois pendant 24 mois. Il est même possible de payer en 4 fois sans frais avec PayPal.

Le modèle proposé est un 128 Go reconditionné Premium, disponible en blanc, vert ou noir. Cela signifie :

l’écran est une pièce d’origine constructeur de qualité impeccable ;

les micro-rayures sur la coque sont quasiment invisibles à 20 cm ;

la batterie est optimisée pour un usage intensif ;

l’appareil est 100 % fonctionnel sur le plan technique.

Chaque Galaxy S22 Ultra livré a été testé en détail par CertiDeal. Vous bénéficiez de la formule satisfait ou remboursé pendant 21 jours, ainsi que d’une garantie de 30 mois. Le câble de chargement est inclus.

Pour les abonnés Free Mobile, une réduction supplémentaire de 29 € est même appliquée.