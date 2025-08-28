Samsung Galaxy S24 FE : il baisse de prix à l’arrivée imminente de son successeur le S25 FE

Le Galaxy S24 FE voit ses tarifs chuter chez Cdiscount, un mouvement classique mais bienvenu à l’approche du très attendu S25 FE. Et cette fois, c’est la couleur Graphite, 128 Go qui est mise à l’honneur à un prix particulièrement alléchant. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 28/08/2025 à 12h15
Le Samsung Galaxy S24 FE

Le Samsung Galaxy S24 FE en version 128 Go en Graphite est désormais proposé à environ 330 €, contre plus de presque 600€ en prix VTC, ce qui le rend très compétitif dans la catégorie des haut de gamme abordable.

Cette promo place le Galaxy S24 FE comme l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment chez Cdiscount.

 

Un flagship “light” toujours pertinent

Le Galaxy S24 FE ne sacrifie rien de l’essentiel : écran AMOLED 120 Hz fluide, photographie triplée 50 MP/ultra-large/téléobjectif, batterie solide de 4 700 mAh et design premium – le tout dans un format encore raisonnable par rapport aux mastodontes actuels.

La baisse de prix s’explique par la stratégie du marché : anticiper l’arrivée du S25 FE imminente en liquidant les stocks. 

Mais cela ne signifie pas que les performances du S24 FE sont dépassées ; au contraire, il reste un excellent choix pour qui veut attendre le nouveau modèle sans se ruiner.

 

Faut-il craquer maintenant ou patienter ?

Si vous cherchez un smartphone bien équipé, bénéficiant du dernier suivi logiciel de Samsung et ne nécessitant pas les toutes dernières technologies, le S24 FE en promo à 330 € est une aubaine. 

Il offre une expérience quasi-flagship pour un prix bourré de bon sens.

En revanche, si vous êtes du genre “Toujours à la pointe”, alors patienter jusqu’à la sortie du S25 FE pourrait s’avérer judicieux. Mais dans ce cas, il faudra accepter d’attendre — et de peut-être payer un peu plus le moment venu.

 

