Samsung Galaxy S25 à 414 € chez Rakuten : le haut de gamme Samsung compact passe sous la barre des 420 €

Le Galaxy S25 reste le plus compact des trois modèles haut de gamme Samsung 2025, avec un gabarit qui tient encore dans une poche de jean. L'offre Rakuten ramène ce modèle en position agressive face aux Galaxy A et autres milieux de gamme Android récents.

Un écran AMOLED lumineux dans un gabarit compact

La dalle Dynamic AMOLED de 6,2 pouces affiche une définition FHD+ en 1080 x 2340 pixels avec un rafraîchissement 120 Hz. Sur un format de cette taille, la finesse ressort à 416 ppp, au niveau des meilleurs écrans mobiles compacts. Le 120 Hz garde le scroll fluide sur les applications sociales comme sur les jeux.

Surtout, ce gabarit reste rare sur le segment haut de gamme 2025 : la plupart des modèles Samsung et concurrents passent les 6,7 pouces et dépassent les 200 grammes. Ici, 162 grammes et 146,9 mm de hauteur font que l'appareil se tient fermement à une main, y compris pour taper un message au pouce.

Snapdragon 8 Elite et batterie taillée pour la journée

Le Snapdragon 8 Elite For Galaxy en gravure 3 nm alimente les 12 Go de RAM et encaisse les usages gourmands : montage vidéo, jeux exigeants, multitâche lourd. Sur Antutu, le score dépasse les 2,5 millions de points, un niveau qui place le modèle au-dessus des configurations Dimensity de la même tranche tarifaire habituelle. One UI en tire parti sur les tâches d'IA intégrée.

La batterie de 4 000 mAh couvre une journée complète en usage mixte. La charge filaire plafonne à 25 W, un cran derrière les Xiaomi et OnePlus sur le segment ; en contrepartie, la charge sans fil est bien présente et les cycles certifiés atteignent 2 000 charges, un gage de longévité réel sur plusieurs années d'usage.

Pour qui ce Galaxy S25 tient la promesse

Le profil cible est clair : utilisateur qui cherche un Samsung récent, compact et durable sans monter vers le format Ultra. Galaxy AI, Wi-Fi 7, eSIM et IP68 complètent un équipement qui tient plusieurs générations.

À écarter pour qui vise un grand format immersif ou un tarif plus doux : le Galaxy S25 FE et le Galaxy S25 Edge jouent des cartes différentes dans la gamme. La réparabilité classée C invite à préserver l'appareil avec une coque souple dès la réception.

À 414 €, le Galaxy S25 place un modèle premium Samsung récent au prix d'un milieu de gamme Android sans compromis majeur sur les performances ni la durée. C'est le bon plan à saisir pour qui vise un haut de gamme compact Samsung sans s'approcher des formats 6,7 pouces. Sur la fiche lesmobiles, ce tarif Rakuten ressort nettement sous le reste du panel autorisé : le créneau ne tiendra pas si le vendeur ajuste son stock.