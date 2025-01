Samsung Galaxy S25 Edge : le smartphone ultra-fin de Samsung dévoilé lors de l'Unpacked 2025

Alors que les nouveaux smartphones Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra ainsi que les fonctions d’intelligence artificielle ont occupé une très grande partie de la conférence de Samsung pour leur officialisation, à la fin, la marque a dévoilé un autre modèle de téléphone.

Il appartient également à la série des Galaxy S25 et c’est celui que tout le monde attendait sous le nom de Galaxy S25 Slim.

Finalement, il est baptisé Galaxy S25 Edge. Historiquement, cette appellation « Edge » était associée aux smartphones dotés d'écrans incurvés, comme le Galaxy Note Edge de 2014. Aujourd'hui, Samsung réutilise cette nomenclature pour mettre en avant non plus la courbure de l'écran, mais la finesse du châssis.

Ce smartphone représente une nouvelle approche pour Samsung puisqu’il a la particularité d’avoir un châssis remarquablement fin. Celui-ci fait 6,4 mm et se positionne le smartphone le plus fin jamais conçu par le constructeur coréen. À titre de comparaison, le Galaxy S25+ mesure 7,3 mm d'épaisseur, tandis que l'iPhone 16 Pro atteint 8,25 mm.

Pour atteindre cette finesse record, Samsung a dû faire des compromis techniques. Le module photo ne comporte que deux capteurs, contrairement aux trois ou quatre objectifs présents sur les autres modèles de la gamme S25. En outre, on a pu voir que le module photo est légèrement surélevé par rapport au reste du châssis, intégré dans un îlot ovale distinctif.

Des caractéristiques techniques haut de gamme ?

Les détails techniques du Galaxy S25 Edge n’ont pas été officiellement dévoilé. Le mobile étant proposé, plus tard dans l’année, d’ici la fin du premier semestre 2025, selon Samsung. Malgré sa finesse, le S25 Edge ne devrait pas faire l'impasse sur les performances.

Il embarquerait une version légèrement différente du Snapdragon 8 Elite que le reste de la gamme S25. Il serait toutefois couplé à 12 Go de RAM proposerait jusqu'à 512 Go de stockage. L'écran OLED de 6,7 pouces offrirait une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une définition Full HD+.

La configuration photo, bien que réduite à deux capteurs, devrait offrir des performances satisfaisantes. Les premiers éléments suggèrent la présence d'un capteur principal haute résolution accompagné d'un second objectif dont les caractéristiques restent à confirmer.

Une stratégie calendaire calculée

Comme évoqué, Samsung prévoit de commercialiser le Galaxy S25 Edge au printemps 2025, probablement en avril selon les représentants de la marque. Cette période n'est pas anodine. En effet, elle permettrait à Samsung de prendre de l'avance sur Apple, dont l'iPhone 17 Air (un mobile aussi particulièrement fin) est attendu à l'automne 2025.

Côté prix, on s’attend à ce que le Galaxy S25 Edge soit plus cher que le Galaxy S25+ mais moins que le Galaxy S25 Ultra.