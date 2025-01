Samsung Galaxy S25 et Galaxy S25+ : les nouveaux fleurons dévoilent leurs atouts

Annoncé en même temps que le fer de lance, le Galaxy S25 Ultra, les Galaxy S25 et Galaxy S25+ sont officiels après plusieurs mois de rumeurs. Les informations les plus sérieuses sont confirmées.

En effet, le Galaxy S25 arbore un écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces en définition Full HD+, tandis que son grand frère, le S25+, propose une dalle plus généreuse de 6,7 pouces en QHD+.

Les deux modèles bénéficient d'une fréquence de rafraîchissement adaptative pouvant varier entre 1 et 120 Hz et d'une luminosité maximale de 2600 cd/m².

Ils ne profitent malheureusement pas du traitement antireflet de la version Ultra ni du même niveau de protection contre les chocs et les rayures devant faire avec la technologie Corning Gorilla Glass Victus 2, comme les précédents modèles, les Galaxy S24 et Galaxy S24+.

Sous le capot, Samsung a opté pour le processeur Snapdragon 8 Elite For Galaxy, spécialement optimisé, accompagné de 12 Go de RAM sur l'ensemble de la gamme. Le stockage démarre à 128 Go pour le S25 standard et 256 Go pour le S25+, avec des options allant jusqu'à 512 Go.

L'autonomie est assurée par des batteries de 4000 mAh et 4900 mAh respectivement, avec une charge rapide de 25W pour le modèle standard et 45W pour le Plus.

Un module photo qui mise sur le traitement intelligent

Le système de capteurs photo conserve sa configuration à trois capteurs : un module grand angle principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x.

Les améliorations se concentrent sur le traitement logiciel, avec l'introduction d'un mode LOG pour la vidéo et une nouvelle fonction « Audio Eraser » permettant d'isoler les voix ou la musique des bruits ambiants. Notez la présence d’un capteur de 12 mégapixels à l’avant, pour réaliser les selfies. Il est identique à celui proposé sur le Galaxy S25 Ultra, en position frontale.

Les deux smartphones sont compatibles Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G et bien entendu NFC pour le paiement sans contact. Ils sont officiellement certifiés IP68, garantissant une totale résistance à l’eau ainsi qu’à la poussière.

L'intelligence artificielle au cœur de l'expérience

Samsung renforce significativement l'intégration de l'IA dans ses nouveaux appareils.

Exactement de la même manière que le Galaxy S25 Ultra, les Galaxy S25 et Galaxy S25+ introduisent de nouvelles fonctionnalités comme le « Now Brief », un assistant personnel qui propose des résumés personnalisés de la journée, incluant la météo, l'agenda et les activités quotidiennes.

L'intégration de Google Gemini permet désormais d'interagir avec les applications natives de Samsung de manière plus intuitive.

On peut également demander naturellement au système d’aider à trouver certains paramètres ou des vidéos pour préparer un voyage à l’étranger, par exemple. Les recherches sont faites plus naturellement à la voix.

En outre, on peut également compter sur des fonctions de retouche audio avec, la possibilité de moduler 6 effets sonores (voix, musique, vent, bruit, foule ou nature) pour n’extraire que l’essentiel.

Une fonction de montage automatique via IA est aussi proposée. Le smartphone, avec des séquences choisies, s’occupe de monter automatiquement une vidéo complète qui peut être ensuite ajustée.

On peut choisir les visages les plus expressifs de plusieurs personnes d’un groupe pour qu’ils apparaissent sous leur meilleur jour.

Pour ce qui est des aides à l’écriture, en sélectionnant un texte, via le clavier Samsung, on peut demander une correction orthographique, un changement de style d’écriture, une synthèse des idées et la transformation de la mise en forme (sous la forme d’un tableau, par exemple).



Enfin, concernant les outils de création, on peut demander la génération d’une image depuis une autre image, en réalisant un prompt ou en dessinant puis en écrivant une description de ce que l’on souhaite. Il est aussi possible de créer des stickers personnalisés par intelligence artificielle.

Les Galaxy S25 et S25+ seront les premiers appareils à embarquer One UI 7, basé sur Android 15. Cette nouvelle version de l'interface promet une refonte visuelle complète, des animations système optimisées et une navigation plus fluide. Samsung s'engage également à fournir sept années de mises à jour, garantissant la pérennité des appareils jusqu'à Android 23.

Disponibilité et prix des smartphones Samsung Galaxy S25 et Galaxy S25+

Les nouveaux smartphones Samsung Galaxy S25 et Galaxy S25+ seront officiellement disponibles à partir du 7 février. Ils sont déjà proposés en précommande avec une offre qui comprend le doublement de l’espace de stockage. Ils sont déclinés en bleu clair, bleu nuit, gris ou vert d’eau.

Le Galaxy S25 avec 128 Go est disponible à 899 euros. Comptez sur un prix de 959 euros pour la version 256 Go et 1079 euros pour le modèle embarquant 512 Go d’espace de stockage interne.

Le Galaxy S25+ de Samsung est annoncé à un prix de 1169 euros pour la version 256 Go tandis que la configuration avec 512 Go est proposée à 1289 euros.