Samsung Galaxy S25 FE : tout savoir sur son design, ses caractéristiques et sa date de sortie

Cette déclinaison « Fan Edition » perpétue la tradition du constructeur sud-coréen qui consiste à proposer l'essentiel de ses innovations phares dans un format plus accessible.

La version Galaxy S25 FE vient succéder au Galaxy S24 FE sorti en 2024. Alors que les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra ont déjà marqué cette année avec leurs performances et leur intégration poussée de l'intelligence artificielle, le Galaxy S25 FE entend séduire les utilisateurs en quête d'un équilibre entre performances et tarif maîtrisé.

Dans cette catégorie, il rejoindrait le Galaxy Z Flip7 FE présenté il y a peu.

Un design qui évolue en finesse mais reste dans la continuité

Les derniers rendus obtenus par les sites SammyGuru (en association avec le très bien renseigné @Onleaks) et Android Headlines lèvent le voile sur l'apparence du Samsung Galaxy S25 FE, et force est de constater que le constructeur a opté pour une approche très conservatrice.

En effet, l'appareil reprend globalement les codes esthétiques de son prédécesseur, le Galaxy S24 FE, avec un dos plat. La disposition verticale du triple module photo à l'arrière est maintenue, s'inscrivant dans la droite lignée des choix de design actuels de Samsung pour ses smartphones milieu et haut de gamme.

Le module photo arrière, intégré de manière harmonieuse dans le châssis, conserve cette approche minimaliste qui caractérise la gamme Galaxy depuis plusieurs générations. À l'avant, l'écran intègre toujours le capteur selfie dans un poinçon centré en haut de la dalle.

Néanmoins, selon les informations disponibles, le Galaxy S25 FE pourrait présenter des bordures légèrement plus fines que son prédécesseur. Cette évolution permet d’optimiser le ratio écran/façade.

Fiche technique : ce que Samsung promet avec le Galaxy S25 FE

Sur le plan technique, le Samsung Galaxy S25 FE s'annonce comme un appareil équilibré qui emprunte plusieurs caractéristiques aux modèles premium de la gamme.

Le cœur de l'appareil serait animé par le SoC Exynos 2400. L’appareil serait doté d’une AMOLED de 6,7 pouces offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz avec une luminosité maximale qui pourrait atteindre environ 1450 cd/m².

L'autonomie reposerait sur une batterie de 4900 mAh avec le support d’une charge à 45W. En matière de photographie, le module principal de 50 mégapixels serait accompagné de deux capteurs supplémentaires, reprenant probablement la configuration classique avec un ultra grand-angle et un téléobjectif ou capteur macro.

Nous attendons une prise de parole de la part de Samsung pour la présentation officielle du Galaxy S25 FE qui ne devrait plus tarder. Certaines sources évoquent une annonce dans les prochaines semaines…