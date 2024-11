Samsung Galaxy S25 : fuite des coques de protection potentielles

Samsung semble adopter une approche plus conventionnelle pour sa série S25, avec des tranches plates et des coins arrondis qui rappellent les designs de l'iPhone 16 et du Google Pixel 9. Les trois modèles arboreront des écrans plats, confirmant l'abandon définitif des écrans incurvés, y compris sur la version Ultra. L'épaisseur des appareils diminue de 0,4 mm sur l'ensemble de la gamme, portant le S25 à 7,2 mm, le S25+ à 7,3 mm et le S25 Ultra à 8,2 mm.

Les Galaxy S25 et S25+ seraient proposés en Moon Night Blue, Silver Shadow, Sparkling Blue et Sparkling Green, avec une version Midnight Black supplémentaire pour le Plus.

Le S25 Ultra conserverait ses finitions en titane avec quatre déclinaisons : Titanium Black, Titanium Blue, Titanium Gray et Titanium Silver. Des coloris exclusifs seront très probablement disponibles sur la boutique en ligne officielle.

Des caractéristiques techniques prometteuses

Au-delà de l’aspect esthétique qui doit être confirmé début janvier, lors de la présentation officielle des trois smartphones, les fiches techniques, toujours l’objet de rumeurs semblent intéressantes. Il se murmure que le processeur Snapdragon 8 Elite équipera l'ensemble de la gamme, malgré les récentes rumeurs concernant l'Exynos 2500. Les capacités des batteries resteront identiques à la génération précédente : 4000 mAh pour le S25, 4900 mAh pour le S25+ et 5000 mAh pour le S25 Ultra. La charge rapide évolue uniquement sur le modèle standard, passant à 45W, s'alignant ainsi sur les versions Plus et Ultra.

Pour les photos, le Galaxy S25 Ultra conserverait sa configuration à quatre capteurs, avec un bloc photo plus imposant que ses homologues. L'ultra grand-angle passerait de 12 à 50 mégapixels, tandis que les autres capteurs, dont la caméra frontale de 12 mégapixels, resteraient inchangés. Les anneaux autour des objectifs seront plus épais, apportant une touche esthétique distinctive.

Prix et disponibilité

Le Galaxy S25 Ultra devrait être commercialisé à partir de 1299 dollars en version 256 Go, 1419 dollars pour 512 Go et 1659 dollars pour la version 1 To. La présentation officielle de la gamme est attendue pour janvier 2025, conformément au calendrier habituel de Samsung pour ses flagships.