Samsung Galaxy S25 Ultra : 669€ de cadeaux avec montre haut de gamme, tablette et écouteurs offerts !

Samsung met les petits plats dans les grands pour la rentrée en proposant le Galaxy S25 Ultra avec une offre inouïe : 669 € de cadeaux pour tout achat, incluant une montre haut de gamme, une tablette et des écouteurs sans fil. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 27/08/2025 à 17h45
Le Galaxy S25 Ultra avec des cadeaux

Le Galaxy S25 Ultra est véritablement le fleuron de la gamme Samsung devant les derniers Galaxy Z Flip7 et Fold7. 

Il intègre des composants dernière génération : processeur Snadragone 8 Elite ultra-rapide, écran Dynamic AMOLED 2X haute résolution avec taux de rafraîchissement élevé, autonomie optimisée et compatibilité 5G. 

Les amateurs de photographie mobile apprécieront particulièrement les capacités photo et vidéo avancées, tandis que les gamers et utilisateurs intensifs bénéficieront à la hauteur d'un ordinateur, et d'un ordinateur puissant en plus de cela.

C'est sans aucun doute le smartphone le plus complet et puissant du marché, et le véritable rival des iPhone Pro Max d'Apple.

 

L’offre exceptionnelle de Samsung : 669 € de cadeaux

En plus du smartphone, Samsung propose une sélection de produits complémentaires gratuits qui représentent une valeur totale de 669 € :

  • Une Galaxy Watch 7 (si vous choisissez le smartphone en couleur Noir absolu Titane) .
  • Tablette Galaxy Tab A9+
  • Écouteurs sans fil Galaxy Buds 3

Et Google AI Pro est offert pendant 6 mois sans frais.

Cette offre fait du Galaxy S25 Ultra non seulement un smartphone performant, mais aussi un véritable pack multimédia complet, idéal pour ceux qui souhaitent allier performance et équipement high-tech connectés.

 

Pourquoi profiter de cette promotion

Avec des accessoires qui complètent parfaitement le smartphone, cette promotion permet de maximiser l’expérience utilisateur dès le départ. 

Les cadeaux apportent un réel gain de valeur et permettent à l’acheteur de disposer d’un écosystème Samsung complet pour le travail, le loisir et la connectivité quotidienne.

Si vous envisagez de passer à un smartphone haut de gamme, le Galaxy S25 Ultra combiné à ces cadeaux représente une opportunité rare de disposer d’un ensemble complet à un prix extrêmement compétitif.

 

