Samsung Galaxy S25 Ultra : une précommande avec jusqu’à 943,05 € de remise et un financement en 24 fois sans frais !

La Galaxy S25 Series vient donc de sortir, comportant trois modèles : les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra. Bien sûr, le plus attendu d’entre eux est ce dernier, le Samsung Galaxy S25 Ultra. Il est le nouveau modèle qui va porter Samsung, mais aussi le marché des smartphones tout au long de l’année.

Pourquoi ? Eh bien, chaque année, le modèle Ultra de la gamme S s’impose comme le modèle à suivre pour tous les Android, en proposant la plus puissante fiche technique de l’écurie Samsung. Samsung étant le constructeur numéro 1 des smartphones Android, le Galaxy S25 Ultra est donc naturellement la vitrine technologique.

Mais bien plus que cela, les modèles Ultra sont aussi tout simplement de très bons smartphones. Le Galaxy S24 Ultra a été élu meilleur smartphone de l’année par le Youtubeur MKBHD, un expert des technologies.

La fiche technique du Galaxy S25 Ultra

Dimensions 162.8x77.6x8.2 mm Poids 219 g Étanchéité IP68 Système d'exploitation Android 15 Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy Puce graphique Adreno 830 Stockage Interne 256Go, 512Go, 1To Mémoire vive 12 Go

Le Galaxy S25 Ultra est un smartphone très puissant qui propose une fiche technique polyvalente, avec un très grand écran bluffant en Dynamic AMOLED 2X, une RAM véloce et un appareil photo très poussé.

La grosse attente était au niveau de sa puce, et la bonne surprise est qu’il s’agit bien de la Qualcomm Snapdragon 8 Elite, mais For Galaxy, c’est-à-dire qu’elle est optimisée pour les appareils de la marque ! Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la meilleure puce du marché d’après bien des avis.

Quelle offre pour le Galaxy S25 Ultra chez Samsung ?

Samsung propose une belle offre pour l’achat du Galaxy S25 Ultra, puisqu'il vous est possible d’obtenir 340 € de remise garantie, mais potentiellement encore bien plus. Pour cela, Samsung offre la version supérieure au prix de l’inférieur.

Par exemple, la version avec 1 To de stockage est au prix du modèle avec 512 Go de stockage. De plus, vous pouvez faire reprendre votre ancien smartphone Galaxy pour obtenir 100 € de reprise garantie, mais la reprise peut aller jusqu’à 703,05 € pour un modèle récent…

Cela fait donc jusqu’à un maximum de 943,05 € de réduction en ajoutant les 240 € de réduction sur le modèle avec 1 To !

En plus de cela, l’achat de ce smartphone est disponible avec un paiement en 24 fois sans frais, ainsi que 30 % de réduction sur des accessoires Galaxy Watch et Galaxy Buds.