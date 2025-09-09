Samsung Galaxy S26 Pro et S26 Ultra : la marque préfère la stabilité aux ruptures

D’après les rendus publiés sur Smartprix, Samsung adopte pour ses Galaxy S26 Pro et S26 Ultra un design familier. Et oui, il y aurait bien une version « pro » qui viendrait soit remplacer la version standard, soit s’ajouter à la gamme qui compterait également dans ses rangs le Galaxy s26 Edge.

Le Galaxy S26 Pro afficherait un profil aminci à 6,7 mm, tandis que le Galaxy S26 Ultra atteint 7,8 mm. Ils suivraient ainsi la nouvelle tendance des smartphones fins tout en conservant une présence massive sur le segment premium. Les bords de l’écran, plus fins que jamais, confortent cette impression d’immersion tandis que la dalle 6,27 pouces du S26 Pro – dotée d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz – promettrait une expérience visuelle homogène et fluide.

Le S26 Ultra, quant à lui, se distinguerait par un look plus arrondi et harmonieux, une évolution inspirée à la fois de l’ancien S21 Ultra et d’appareils concurrents comme l’iPhone 17, tout en conservant l’ADN de la gamme Galaxy S. Les tranches rectilignes, initiées avec la série S25, sont reconduites, installant une cohérence entre les différentes générations.

Cependant, au-delà de ce léger lifting, si ces visuels s’avèrent en accord avec ce que présentera Samsung, on peut dire qu’ils ne bouleversent pas les codes instaurés précédemment.

Photographie : un module remanié

C’est du côté du bloc photo que les changements les plus notables surgisseraient. Sur le S26 Ultra, trois capteurs seraient désormais regroupés sur un îlot vertical surélevé, une première depuis le S21 Ultra. Le quatrième module photo, dédié aux focales longues et la mise au point laser, resterait en retrait sur la face arrière. Le S26 Pro hériterait, lui aussi, de ce traitement, abandonnant les modules espacés au profit d’une organisation plus ordonnée, inspirée par le Galaxy Z Fold7 et d’autres références du marché.

Ce choix de prudence a principalement pour but de rassurer la clientèle plutôt qu’à la surprendre. Sur d’autres marchés, des modèles misant sur des concepts disruptifs, telle une disparition des boutons physiques ou de nouveaux formats d’écran, commencent à apparaître ; Samsung, de son côté, préfère capitaliser sur la solidité de sa gamme haut de gamme, quitte à décevoir les amateurs de nouveautés.

La sortie officielle des Galaxy S26 interviendrait courant janvier 2026.