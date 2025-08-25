Galaxy S26 Ultra : un écran intelligent à l’abri des regards indiscrets

Samsung s’apprête à bouleverser la protection de la vie privée sur smartphone avec le lancement, en début d’année 2026, du Galaxy S26 Ultra. En effet, selon des rumeurs sérieuses, il semble que l’écran du prochain fleuron de la marque doit doté non seulement d’un traitement antireflet mais également d’une capacité à limiter les angles de vision pour éviter que votre voisin ne lorgne sur ce que vous faites.

Sylvain Pichot - publié le 25/08/2025 à 18h30
Samsung Galaxy S25 Ultra

Si on en croit les rumeurs qui circulent actuellement au sujet du prochain smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra attendu début janvier 2026, il semblerait qu’il s’agisse du premier appareil à intégrer la technologie Flex Magic Pixel. Cette dernière est présentée comme une solution innovante pour préserver la confidentialité des contenus affichés à l’écran. Alors que la sécurité des données personnelles préoccupe de plus en plus d’utilisateurs, Samsung entendrait proposer, grâce à ce dispositif inédit, un contrôle renforcé et intuitif des angles de vision. Fini les protections d’écran spécifique de confidentialité ! 

Une technologie d’écran dédiée à la confidentialité

Au cœur de cette évolution, la technologie Flex Magic Pixel, dévoilée lors du Mobile World Congress 2025 puis présentée à nouveau à l’occasion du salon K-Display 2025, promet une expérience inédite. En effet, techniquement, ce dispositif repose sur un filtre de confidentialité entièrement intégré à la dalle OLED du smartphone, fonctionnant de manière dynamique grâce à l’intelligence artificielle. Lorsqu’elle est activée, la fonctionnalité limite efficacement les angles de vision de l’affichage. L’écran devient alors difficile, voire impossible à lire depuis les côtés, tout en conservant une qualité optimale et un excellent niveau de luminosité pour l’utilisateur situé face à l’appareil.

La gestion des angles de vision via l’intelligence artificielle offre une grande souplesse d’usage. Par exemple, dès lors qu’un utilisateur accède à une application jugée sensible, comme une interface bancaire, le système peut automatiquement ajuster la visibilité latérale et restreindre les angles d’affichage. Contrairement aux films physiques de confidentialité habituellement utilisés sur les smartphones, ce système n’occasionne ni perte de netteté, ni diminution marquée de la luminosité pour l’utilisateur. 

 

La technologie Flex Magic Pixel s’appuierait sur une alimentation logicielle via des algorithmes capables de s’adapter aux usages et conditions d’éclairage. À ce jour, aucun concurrent ne propose une telle approche à la fois logicielle et matérielle sur un smartphone de série, même si certains fabricants cherchent eux aussi à renforcer la confidentialité sur leurs appareils haut de gamme.

Alliance du matériel et du logiciel

Pour faire fonctionner le Flex Magic Pixel sans compromettre la qualité d’affichage, Samsung a intégré la technologie CoE (Color Filter on Encapsulation), déjà utilisée sur certains modèles pliables de la marque depuis le Galaxy Z Fold3. Selon le fabricant, cette approche permet de se passer du film polarisant classique en le remplaçant par un filtre de couleur, ce qui réduit l’épaisseur totale de l’écran. Les bénéfices sont multiples : la transmission lumineuse de la dalle OLED s’en trouve accrue, le rendu des couleurs optimisé et la consommation d’énergie abaissée. Ce point technique est d’autant plus crucial que la réduction de la lumière latérale, engendrée par le filtre de confidentialité, pourrait autrement mener à une baisse luminosité perceptible pour l’utilisateur principal.

Ce modèle serait donc le premier smartphone non pliable à intégrer cette double technologie sur le marché. 

