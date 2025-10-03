Samsung Galaxy S26 Ultra : la technologie Flex Magic Pixel promet un écran de confidentialité révolutionnaire

Nous avions déjà évoqué la possibilité que le prochain flagship de Samsung, le Galaxy S26 Ultra soit doté d’un écran particulièrement novateur. Cela semble bien se confirmer. En effet, des captures d'écran divulguées par l'utilisateur @achultra sur X révèlent l'interface complète de cette nouvelle fonctionnalité. Contrairement aux solutions actuelles qui nécessitent des accessoires tiers, Samsung intègrerait cette protection directement dans le panneau OLED du smartphone.

L'enjeu est considérable pour les utilisateurs de smartphones qui manipulent quotidiennement des informations sensibles dans des espaces publics. Les transports en commun, les cafés et autres lieux fréquentés représentent autant d'environnements où la discrétion devient primordiale. Cela peut également éviter à votre voisin de regarder ce que vous faites sur votre téléphone.

Une technologie intégrée au hardware

La technologie Flex Magic Pixel fonctionne au niveau des pixels individuels, directement intégrée dans le panneau OLED plutôt que de dépendre de filtres physiques externes. Cette intégration directe permettrait de garantir une efficacité optimale. Le système utilise l'intelligence artificielle pour détecter automatiquement l'ouverture d'applications sensibles, comme les applications bancaires ou de consultation de documents, et resserre automatiquement l'angle de vision de l'écran.

Cette technologie « ajuste l'angle de vision de sorte que l'écran ne soit pas facilement visible par la personne à côté ». Le contenu reste parfaitement clair pour l'utilisateur qui regarde directement l'écran, tandis qu'il apparaît flou ou masqué depuis les angles latéraux.

Comme évoqué dans notre précédent article, la technologie s'appuie également sur Color filter on Encapsulation (CoE), déjà utilisée sur les smartphones pliables Galaxy. Cette innovation remplace la couche de polariseur de l'écran par un filtre coloré, résultant en un panneau plus fin, plus lumineux et plus efficace énergétiquement. D'après les sources techniques, la technologie CoE est essentielle pour Flex Magic Pixel car elle peut réduire la perte de lumière lorsque la fonction de confidentialité est activée.

Contrôles intelligents et personnalisables

Les interfaces révélées montrent des options de contrôle particulièrement granulaires. Il sera donc possible d’ajuster l'intensité de l'effet et de définir des conditions spécifiques d'activation. Samsung préparerait des déclencheurs automatiques, notamment la détection des environnements bondés comme les bus, trains ou cafés. Cela permettra une protection sans intervention manuelle.

La section « Custom Conditions » permettra de choisir ses propres scenarios d'activation. Par exemple, l'utilisateur peut configurer l'activation automatique lors de l'ouverture d'applications bancaires ou lors de la saisie du code PIN sur l'écran de verrouillage. Cette flexibilité répond aux différents profils d'usage et niveaux de sensibilité à la confidentialité.

Un mode « Maximum Privacy » sera également disponible, rendant l'écran encore plus sombre et moins lisible depuis les angles latéraux pour ceux qui souhaitent une protection maximale. Les contrôles permettront de sélectionner quelles parties de l'écran restent entièrement visibles et lesquelles deviennent floues ou assombries. Notifications, fenêtres picture-in-picture, champs de l'écran de verrouillage et images privées peuvent tous être masqués automatiquement lorsque Privacy Display fonctionne.

Intégration dans le système

Cette fonctionnalité sera étroitement intégrée à One UI 8.5, avec de nombreuses références confirmant sa préparation pour le lancement du Galaxy S26 Ultra. L'interface système permettra également d'activer Privacy Display via un geste de double-tap au dos du téléphone, fonctionnalité qui sera intégrée nativement dans One UI 8.5.

Rappelons que le Galaxy S26 Ultra devrait être lancé en janvier 2026 avec One UI 8.5. Samsung n'a pas encore communiqué officiellement sur cette fonctionnalité.