Samsung Galaxy Z Flip 7 avec Chromebook Go offert : une incroyable promo signée Bouygues Telecom

Un Chromebook Go offert avec votre Samsung Galaxy Z Flip 7 chez Bouygues Telecom

En cette période de rentrée, Bouygues Telecom vous propose une véritable aubaine pour vous équiper à moindre coût d’un smartphone pliant dernier cri et d’un magnifique ordinateur portable. Jusqu’au 14 septembre 2025, un Chromebook Go d’une valeur de 499 € vous sera offert pour tout achat d’un Samsung Galaxy Z Flip 7. De quoi profiter d’un écosystème numérique complet pour allier mobilité et productivité.

Vous êtes étudiant, professionnel nomade ou juste intéressé par cette promo ? Plusieurs options vous permettent d’accéder au bon plan. La première, c’est Smart Change. Ici, vous choisissez un forfait 5G 200 Go ou 300 Go et réglez en plusieurs fois sans frais : 1 € + 19,22 € par mois pendant 36 mois. Le tout avec la possibilité de changer de smartphone au bout d’un an si vous le souhaitez.

L’autre solution est plus classique : vous prenez un abonnement mobile ou non chez Bouygues Telecom et vous payez un prix déterminé selon la formule sélectionnée. Par exemple, si vous souscrivez un forfait 5G 200 Go avec engagement de 2 ans (36,99 € par mois la première année, puis 46,99 € mensuels), le Samsung Galaxy Z Flip 7 avec Chromebook Go offert vous reviendra à seulement 441,90 € ou 249,90 € + 8 € par mois pendant 24 mois, au lieu de vous coûter 1 179 €.

Bonus : si vous êtes client Bbox, vous bénéficierez d’une remise mensuelle de 5 € sur votre forfait mobile.

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 : un smartphone pliant révolutionnaire avec l’intelligence artificielle

Disponible en noir absolu, bleu nuit et corail chez Bouygues Telecom, le Samsung Galaxy Z Flip 7 est un smartphone pliant qui redéfinit l’expérience mobile. Ce concentré de technologie se glisse facilement dans la poche, tout en se déployant généreusement une fois ouvert. Parmi ses principales caractéristiques, nous retrouvons :

un écran externe de 4,1 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz et luminosité maximale de 2 600 nits ;

un écran interne Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces pour une immersion totale ;

un double appareil photo (grand angle 50 Mpx avec zoom optique 2x et ultra grand-angle 12 Mpx) + un capteur selfie 10 Mpx ;

une batterie de 4 300 mAh qui tient jusqu’à 31 heures en lecture vidéo.

À côté de cela, le Galaxy Z Flip 7 fonctionne avec Galaxy AI. Cette intelligence artificielle vous propulsera dans une nouvelle ère avec des fonctionnalités innovantes comme :

Now Brief qui livre des informations personnalisées directement sur l’écran externe ;

Gemini Live qui sert d’assisant en temps réel pour toutes les demandes.

Bref, cette association entre design ergonomique, performance de pointe et IA fait du Galaxy Z Flip 7 un compagnon idéal au quotidien.



Cet article est un contenu sponsorisé.