Samsung Galaxy Z Flip7 : chute de prix historique avec 140 € de remise immédiate chez Rakuten !

Le Galaxy Z Flip7 fait tourner toutes les têtes, mais son prix en refroidit plus d'un. C'est là que Rakuten frappe un grand coup, car l'appareil dans sa version premium de 512 Go s'affiche actuellement à seulement 758 €. Une baisse spectaculaire qui s'applique directement au panier, sans code promotionnel à rallonge ni obligation de faire reprendre votre ancien smartphone.

Version d'import US : quel est le compromis ?

Pour afficher un tel tarif sur un modèle neuf et sous blister, le marchand s'appuie sur un circuit d'importation depuis les États-Unis. Concrètement, qu'est-ce que cela change pour vous au quotidien ?

Rassurez-vous, le smartphone est totalement débloqué et parfaitement compatible avec l'ensemble des réseaux mobiles et des opérateurs français. Vous profiterez de la 5G et de vos appels sans le moindre problème.

Le seul bémol concerne certaines applications sécurisées et géolocalisées (comme des outils bancaires ou des plateformes officielles de l'État français) qui peuvent parfois bloquer leur accès sur les modèles non européens.

Si vous gérez vos comptes ou vos démarches administratives depuis un ordinateur à la maison, ce n'est donc pas un problème.

Une fiche technique de haut vol

Sous le capot, ce modèle est un monstre de puissance. Une fois déplié, il dévoile un magnifique écran interne Super AMOLED de 6,9 pouces à 120 Hz, complété par son grand écran de couverture idéal pour répondre à vos messages à la volée.

Propulsé par une puce de dernière génération gravée en 3 nm et épaulé par 12 Go de mémoire vive, le Flip7 encaisse les jeux gourmands et le multitâche sans sourciller. Côté photo, son capteur principal de 50 Mpx fait des merveilles, tandis que sa batterie de 4 300 mAh offre une autonomie très cohérente pour ce format ultra-compact.

Pour mesurer la force de ce bon plan, il suffit de comparer avec l'ancien millésime, la fiche technique du Galaxy Z Flip6 se négocie encore aujourd'hui autour des 720 euros chez la plupart des revendeurs.

Alors, faut-il craquer pour ce Galaxy Z Flip7 ?

Si vous rêvez de goûter à l'expérience du smartphone pliable, la réponse est un grand oui. À 758 € pour 512 Go de stockage, le rapport qualité-prix est tout simplement imbattable. C'est le prix le plus bas du marché pour un modèle neuf, bien en dessous des tarifs pratiqués sur les versions européennes standard.

Si le compromis de la version US ne vous dérange pas, ne tardez pas trop à valider votre panier.