Samsung offre des tablettes et montre connectées avec sa gamme S24 pour la fin d'année

Samsung arrive juste derrière Apple sur le marché du smartphone, et domine largement les smartphones Android. Il faut dire qu’en plus de proposer des appareils de grande qualité, ce sont aussi ses offres promotionnelles qui ont de quoi intéresser.

Car, bien plus que proposer uniquement des baisses de prix, Samsung permet aussi de payer en plusieurs fois, de faire reprendre nos anciens appareils contre des réductions, (et pas uniquement de marque Samsung), etc.

En ce moment, par exemple, Samsung vous offre une Galaxy Watch FE d’une valeur de 229 €, ou une Galaxy Tab A9+ d’une valeur de 219 €, si vous achetez respectivement un Galaxy S24 ou un S24+.

Que proposent les Galaxy S24 et S24+ ?

Les Galaxy S24 et S24+ combinent à la fois des designs élégants et des technologies de pointe, ce qui permet de leur donner véritablement l’apparence d’un haut de gamme une fois en main.

Ces deux modèles proposent un écran Dynamic AMOLED 2X, offrant une qualité visuelle fluide à 120 Hz.

Sous le capot, on retrouve la puce Exynos 2400 (ou Snapdragon 8 Gen 3 selon la région), garantissant des performances poussées pour le multitâche, le gaming ou le streaming.

Le S24 propose un format plus compact, tandis que le Galaxy S24+ est plus grand et propose une meilleure autonomie.

Avec des améliorations sur la photo et la vidéo, notamment grâce à l'IA, ces smartphones sont conçus pour offrir une expérience utilisateur haut de gamme, à des tarifs plus accessibles que le modèle Ultra.

Quelle offre pour ces modèles sur le site de Samsung ?

En ce moment, vous pouvez retrouver les Samsung Galaxy S24 et Galaxy S24+ avec une très belle offre, puisque pour l'offre du Galaxy S24 vous obtenez une montre Galaxy Watch FE d’une valeur de 229 € et pour l'achat du Galaxy S24+, vous obtenez une tablette Galaxy Tab A9+ d’une valeur de 219 €.

On peut dire que Samsung fait plaisir, d'autant plus que les smartphones sont disponible avec la possibilité de les financer en plusieurs fois.