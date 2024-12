Samsung One UI 7 : les nouveautés à venir

Le déploiement de One UI 7 est en cours. Cette surcouche logicielle est proposée à plusieurs smartphones, pour le moment en version bêta, c’est-à-dire non définitive, et pouvant encore contenir quelques bugs. Seuls quelques pays y ont accès pour le moment, mais d’ici quelques semaines, Samsung promet une disponibilité plus large, dont en France.

Cette version offre des contrôles simplifiés et une suite de fonctionnalités qui permettent une personnalisation sans précédent. Les utilisateurs peuvent désormais profiter de fonctionnalités, telles que les outils avancés d'aide à la rédaction et une intégration transparente entre les applications sans avoir à jongler entre elles.

« Réinventer la communication mobile », rien que ça

L'expérience de communication sur mobile est également repensée avec One UI 7 d’après Samsung. La fonctionnalité de transcription des appels, qui prend en charge 29 langues, permet de convertir automatiquement la parole en texte lors des appels, éliminant ainsi le besoin de prendre des notes manuelles.

Ce pas en avant dans la communication multilingue place Samsung à l'avant-garde de l'accessibilité mobile.

Le design de l’interface One UI 7 a été entièrement revu pour offrir un niveau de personnalisation encore plus avancé. Le système de notification nouvellement introduit, la « Now Bar », permet un accès immédiat à des informations essentielles sans déverrouiller l'appareil, optimisant ainsi l'interaction avec le smartphone. Ce design épuré et fonctionnel est conçu pour s'adapter intuitivement à l'utilisateur, offrant une expérience cohérente et homogène à travers l'écosystème Galaxy, d’après la marque.

Une interface utilisateur qui veut évoluer avec vous

Les mises à jour de One UI 7 incluent également une interface utilisateur qui s'adapte et évolue. L'interface de l'appareil photo, par exemple, a été simplifiée pour faciliter l'accès aux réglages avancés et améliorer l'expérience utilisateur. Le mode Pro, tant en photo qu'en vidéo, bénéficie de réglages simplifiés et d'un nouveau contrôle de zoom pour des transitions fluides.

One UI 7 sera initialement disponible sur les appareils de la série Galaxy S24 dans des régions sélectionnées, avec un déploiement prévu pour commencer dès le premier trimestre de 2025. C’est à cette période que seront officiellement annoncés les Galaxy S25. La version bêta de One UI 7 est disponible en Allemagne, en Inde, en Corée, en Pologne, au Royaume-Uni et aux États-Unis depuis le 5 décembre. Pour y accéder, outre le fait d’habiter dans ces pays, il faut être inscrit au programme Samsung Members.