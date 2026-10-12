Samsung pourrait réduire sa production de smartphones malgré des bénéfices records

À retenir Samsung pourrait réduire sa production de smartphones de 20 à 30% au quatrième trimestre 2026.

au quatrième trimestre 2026. La hausse des coûts des composants affecte les marges des smartphones.

affecte les marges des smartphones. Les prévisions de production annuelle sont révisées à 220 à 226 millions d'unités.

Selon le quotidien sud-coréen Money Today, la division Mobile eXperience de Samsung chercherait à réduire ses volumes pour préserver sa rentabilité. Une source industrielle citée par le journal affirme que l’augmentation des coûts des composants absorberait les marges des smartphones.

La baisse évoquée concerne uniquement le quatrième trimestre, et non l’ensemble de 2026. Les chiffres provenant de IDC font état de 62,4 millions de smartphones expédiés au premier trimestre et de 62,7 millions au deuxième. Les projections citées prévoyaient ensuite 59 millions d’unités au troisième trimestre et 52 millions au quatrième.

Le volume de smartphones trimestriel pourrait être de 36 à 42 millions d’appareils. Le total annuel atteindrait alors approximativement 220 à 226 millions, contre une ambition initiale pouvant aller jusqu’à 270 millions.

Samsung Galaxy Z Flip8

La mémoire profite au groupe, mais pénalise les smartphones

Les coûts de mémoire expliqueraient une grande partie de cette situation. Selon les données de TrendForce, 12 Go de LPDDR5X coûtaient 145 à 146 dollars au deuxième trimestre 2026, soit une hausse annuelle de 175 %. Le prix était attendu autour de 180 dollars au trimestre suivant.

Les achats externes de Samsung donnent un autre aperçu de cette inflation : leur prix moyen a augmenté de 211 % au premier semestre par rapport à la moyenne de 2025, selon The Korea Herald. Ce chiffre ne couvre pas l’intégralité de la mémoire utilisée par le fabricant.

Les autres marques de smartphones subissent également ces tensions. Samsung bénéficie néanmoins de sa propre activité de semi-conducteurs, portée par les besoins des infrastructures d’intelligence artificielle. Selon le fabricant, les produits destinés aux serveurs et la hausse des prix ont soutenu les résultats de cette activité.

D’après Samsung, le troisième trimestre devrait ainsi générer 195 000 milliards de wons de chiffre d’affaires et 107 400 milliards de bénéfice d’exploitation. Pourtant, l’ensemble MX et Networks avait déjà enregistré une perte de 700 milliards au deuxième trimestre. Les performances sont donc très différentes selon les métiers.

Une production réduite pourrait enfin limiter les stocks disponibles pour les promotions du Black Friday.