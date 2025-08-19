Samsung prépare la refonte de ses Galaxy S26 : finesse, photo et innovations en vue

Plusieurs détails, relayés par des sources réputées, dévoilent les orientations stratégiques du fabricant sud-coréen pour séduire utilisateurs et concurrencer les autres géants du secteur. D’après ces rumeurs, Samsung miserait sur une refonte subtile, mais réelle du design de sa gamme Galaxy S26.

Ainsi, les trois modèles attendus — S26, S26 Edge et S26 Ultra — devraient chacun afficher un châssis plus fin que leurs prédécesseurs de la série S25. Selon le leaker kro_roe, la finesse ne concurrencera pas celle du Galaxy S25 Edge, mais la réduction sera tout de même perceptible au quotidien. Pour le modèle Ultra, on évoque une épaisseur sous les 8 mm, contre 8,2 mm pour le Galaxy S25 Ultra.

À l’arrière, le module photo subirait également une transformation : fini l’agencement classique de capteurs séparés, place à un bloc photo ovale, légèrement surélevé, capable d’héberger des capteurs plus imposants et une nouvelle optique téléphoto. Ce choix permettrait à Samsung d’intégrer des composants photo plus performants sans alourdir l’ensemble, tout en affirmant une nouvelle identité visuelle distincte sur le haut de gamme.

Les nouveautés techniques attendues

Ce nouveau module photo marquerait l’arrivée d’un capteur HP2+, prometteur en matière de lumière et de détails, et la révision de l’optique téléobjectif, notamment sur le S26 Ultra. Les rumeurs indiquent également que le téléobjectif bénéficierait d’ouvertures plus grandes, optimisées pour conserver la luminosité lors des zooms.

Côté écran, Samsung introduirait la technologie CoE (Color-on-Emitter) sur l’AMOLED 6,9 pouces du S26 Ultra. Ce procédé permettrait une colorimétrie améliorée, une luminosité accrue et une réduction marquée des reflets grâce à une nouvelle génération de verre antireflet. Rappelons que le Galaxy S24 Ultra a inauguré le traitement antireflet exceptionnel, repris sur le Galaxy S25 Ultra et qu’à ce jour, il n’y a pas d’équivalent sur le marché. En outre, on pourrait également compter sur une optimisation la consommation d’énergie.

La vitesse de recharge rapide progresserait, passant à 60W en filaire, soit une augmentation notable par rapport aux 45W des S24 Ultra et S25 Ultra. Cette avancée placerait le constructeur en bonne posture face à la concurrence, où la rapidité de charge reste un critère déterminant, notamment face à Xiaomi ou Oppo.