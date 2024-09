Samsung se plie en deux pour vous « offrir » son Galaxy Z Flip 6 star des Jeux olympiques !

Le Galaxy Z Flip6 est le dernier modèle pliant sorti conjointement avec le Galaxy Z Fold6. Différence ? Si le Filp se plie horizontalement, le Fold opte pour le vertical à la manière d’un livre. En ce moment, pour l’un ou l’autre de ces deux modèles, Samsung vous offre une coque, mais surtout vous permet d’accéder à 200 € de reprise supplémentaire quel que soit l’état de l’appareil, soit à un maximum de 550 € !

Il faut savoir que Samsung ne reprend pas que les appareils Samsung, par exemple, si vous avez un smartphone Apple, vous pouvez également le faire reprendre. Ajoutons que vous pouvez payer jusqu’en 24 fois votre achat, un argument qui a largement de quoi convaincre !

Fiche technique du Samsung Galaxy Z Flip 6

Écrans : Écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Galaxy Z Flip 6 apporte des améliorations notables par rapport à son prédécesseur. Sa batterie, plus grande de 300 mAh, atteint désormais une capacité de 4000 mAh contre 3700 mAh pour le modèle précédent. En termes de performance, le Galaxy Z Flip 6 affiche un gain de 17 % sur l'AnTuTu Benchmark, avec un score impressionnant de 1852K, dépassant les 1582K du Galaxy Z Flip 5.

Cette progression s'explique notamment par l'adoption de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, qui remplace la 8+ Gen 2. Le Galaxy Z Flip 6 est un excellent smartphone et sans aucun doute le modèle du genre en ce qui concerne les smartphones pliants, type d'appareil qui a le vent en poupe en ce moment.

Découvrez notre test complet du Galaxy Z Flip 6, smartphone que nous avons noté 5/5.

L’offre actuelle de Samsung à ne pas manquer !

Pour l'achat du Galaxy Z Flip 6, Samsung vous offre une coque et propose une reprise supplémentaire de 200 €, pouvant atteindre jusqu'à 550 € de reprise en total. Et cela ne se limite pas aux smartphones Samsung, les appareils d'autres marques, comme Apple, sont également éligibles à cette offre. De plus, vous avez la possibilité de payer en 24 fois, un argument de poids pour faciliter votre achat !