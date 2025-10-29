Samsung tranche : le Galaxy S26 Edge cède sa place au Galaxy S26+

Comme cela était pressenti par plusieurs sources concordantes, Samsung a pris la décision de ne pas reconduire la version Edge dans sa gamme Galaxy S26, après une période d’essais marquée par des ventes en demi-teinte du Galaxy S25 Edge. Cette information, confirmée récemment par plusieurs sources proches du constructeur, met ainsi fin à des mois de rumeurs autour d’une possible fusion entre les gammes Edge et Plus.

D’après le fabricant, le développement initial de la nouvelle génération comprenait pourtant quatre modèles : Galaxy S26, S26+, S26 Edge et S26 Ultra. Mais au regard de l’accueil mitigé réservé au S25 Edge, la marque sud-coréenne a privilégié la poursuite de sa stratégie habituelle, consistant à ne proposer que trois variantes premium. Officiellement, la Galaxy S26 Edge ne fera donc pas partie du prochain lancement début 2026, et laissera sa place au Galaxy S26+.

Il reste néanmoins envisageable que Samsung reprenne un jour la dénomination Edge pour de futurs modèles ultra-fins, mais pour le lancement imminent de la série S26, la tradition de trois modèles sera maintenue.

Les raisons derrière ce choix stratégique

Selon les chiffres, le Galaxy S25 Edge n’a séduit que 1,31 million d’acheteurs, un résultat très inférieur à celui de ses homologues : le S25 a dépassé les 8 millions d’unités, le S25+ plus de 5 millions, et le S25 Ultra plus de 12 millions. Les retours utilisateurs pointent notamment la capacité réduite de la batterie du modèle Edge. Là où le S25+ proposait une batterie de 4 900 mAh, le S25 Edge n’en embarquait que 3 900, soit un écart significatif.

Plusieurs sondages menés auprès des consommateurs, montrerait que le format Plus reste le plus apprécié pour son équilibre entre finesse, autonomie et performances globales, alors que la version Edge, axée sur un design plus compact et un écran incurvé, peinait à convaincre sur le critère de la polyvalence. Samsung a donc préféré miser sur le modèle S26+ comme alternative crédible au S26 Ultra pour toucher un public large, tout en consolidant la gamme autour de produits jugés plus fiables en termes de ventes.​

Disponibilité et prix

À la base, la commercialisation de la série Galaxy S26 serait prévue pour janvier 2026. Toutefois, une petite musique de plus en plus insistante évoque un possible report de quelques semaines pour certains marchés.