Samsung vous offre une tablette pour l'achat d'un Galaxy S24 Ultra !

Samsung fait de très nombreuses offres promotionnelles tout au long de l’année afin de rendre encore plus attractifs ses appareils, et notamment ses appareils premium de la gamme S. Cette gamme est l’une des plus réputées au monde pour la qualité de ses appareils et les innovations qu’elle apporte chaque année au monde du smartphone.

Il est ainsi très plaisant de pouvoir acquérir l’un des membres de cette prestigieuse famille avec en plus un Galaxy TA9+ offert, une tablette d’une valeur habituelle de 259,99 € ! En plus de cela, Samsung vous donne la possibilité de financer jusqu’en 24 fois votre appareil, un plus non-négligeable.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Tous les Galaxy de la gamme S sont concernés par cette offre, mais attardons nous un peu sur le S24 Ultra. Le Galaxy S24 Ultra apparaît dans de nombreux classements parmi les meilleurs smartphones au monde. À la rédaction, nous lui avons d’ailleurs mis la note maximale, à savoir 5/5 ! Voici d’ailleurs la conclusion que nous avons fait à propos de celui-ci :

Il s’agit de l’un des tout meilleurs smartphones de cette génération. Il propose un design tout aussi minimaliste qu’agréable en offrant une surface d’affichage d’exception. On apprécie aussi l’usage du stylet qui est un plus. Les performances sont réellement au rendez-vous pour les applications au quotidien, mais également pour passer son temps à jouer. Les photos sont magnifiques et nous avons aimé jouer avec son zoom dont les résultats sont optimisés avec grande justesse. Le système est un régal avec un haut niveau de personnalisation et nous avons beaucoup apprécié les fonctionnalités d’aide à la traduction, au résumé et les possibilités d’édition des photos, comme sur le Galaxy S24, mais avec un écran encore plus grand, c’est d’autant plus un vrai plaisir. Les 7 ans de mise à jour sont un plus. Le Galaxy S24 Ultra est une vraie réussite, quel que soit le domaine exploité.

Vous pouvez retrouver notre test complet du Galaxy S24 Ultra pour plus de détails !

L’offre de Samsung à ne pas rater en ce moment !

Samsung vous propose donc une tablette Galaxy A9+ offerte pour l’achat d’un Galaxy de la gamme S. En plus de cela, il vous est possible de payer jusqu’en 24 fois, un véritable plus ! Il s'agit d'une excellent offre de rentrée qui permet d'accéder à deux appareils d'un coup et donc d'optimiser ses achats.