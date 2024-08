Savez-vous qu'il est possible d'obtenir 160 Go en 5G à moins de 9 € en ce moment ?

Un max de data à prix cassé

Avec ce forfait, Lebara met les bouchées doubles côté data. Vous bénéficiez en effet d'une généreuse enveloppe de 160 Go en 4G+/5G. Avec un tel volume, vous pouvez vraiment voir venir et profiter pleinement de votre connexion Internet durant tout le mois. Vous êtes accros aux séries et autres contenus sur les plateformes comme Netflix ?

Vous aimez jouer en ligne sur votre mobile ? Cette enveloppe de data vous comblera ! Et le meilleur dans tout ça ? C'est que ce forfait XXL vous est proposé au prix mini de seulement 8,99 € par mois, sans condition de durée. Difficile de trouver mieux rapport qualité/prix sur le marché actuellement.

La puissance du réseau SFR

Lebara s'appuie sur les infrastructures de SFR pour vous offrir une couverture optimale et des débits au top. Vous profitez ainsi d'un réseau de qualité, que ce soit en 4G+ ou en 5G. De quoi regarder vos séries préférées en streaming ou jouer en ligne sans interruption, même en déplacement.

Appels et SMS illimités

En plus de son énorme enveloppe data, ce forfait Lebara inclut les appels et SMS illimités vers la France métropolitaine. Vous pouvez donc communiquer sans compter avec vos proches, où qu'ils se trouvent dans l'Hexagone.

Souplesse et liberté

L'un des gros avantages de cette offre, c'est sa flexibilité. Le forfait est sans engagement, vous pouvez donc y mettre fin quand bon vous semble. De plus, il se renouvelle tous les 30 jours, ce qui vous permet de maîtriser parfaitement votre budget.

Pas de mauvaise surprise

Avec Lebara, fini les dépassements de forfait qui plombent la facture ! L'opérateur a mis en place un système anti-hors forfait qui vous protège contre les dépenses imprévues. Une fois vos 160 Go consommés, le débit est simplement réduit jusqu'au prochain renouvellement.

Des petits plus appréciables

Pour rendre son offre encore plus attractive, Lebara vous offre la carte SIM. Autre cadeau de la maison : vous bénéficiez d'1 Go de data supplémentaire offert le premier mois. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez conserver votre numéro actuel en effectuant une simple demande de portabilité.

Alors, qu'attendez-vous pour faire des économies sur votre forfait mobile tout en profitant d'une connexion 5G ultra-rapide ? Cette offre Lebara 160 Go à 8,99 € représente une opportunité en or pour tous ceux qui cherchent à réduire leur facture sans faire de compromis sur la qualité. N'hésitez plus, foncez !