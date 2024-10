Selfies iPhone 16 Pro Max vs Pixel 9 Pro XL : Apple devance Google

Jusqu’ici, selon DxOMark, c’était le Honor Magic6 Pro qui occupait la plus de meilleur smartphone au monde pour les selfies avec un score de 151. L’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 15 Pro étaient deuxième avec un score de 149 puis le Google Pixel 9 Pro XL avec un score de 148. Désormais, il va falloir compter sur l'iPhone 16 Pro Max qui se classe premier exæquo avec le Magic6 Pro de Honor.

Le mobile Apple intègre une configuration photo particulièrement musclée avec un capteur principal de 48 mégapixels (f/1.78) doté de la stabilisation optique. L'ultra grand-angle a été amélioré pour atteindre 48 mégapixels avec un champs de vision de 120 degrés. Le téléobjectif offre un zoom optique 5x et peut atteindre un zoom hybride jusqu'à 25x. Pour les selfies, plus particulièrement, l'iPhone 16 Pro Max est doté d'un capteur de 12 mégapixels avec une ouverture à f/1.9 et autofocus.

De son côté, le Pixel 9 Pro XL se distingue par ses performances en basse lumière, avec une exposition précise et une balance des blancs fidèle. Son système autofocus rapide et fiable maintient les sujets nets, tandis que la stabilisation vidéo assure des séquences fluides. La technologie « zéro shutter lag » permet une capture instantanée du moment décisif. Pour les selfies, le Pixel 9 Pro XL embarque un module de 42 mégapixels avec une ouverture à f/2.2 et autofocus.

Performances et autonomie

L'iPhone 16 Pro Max impressionne par son autonomie, atteignant environ 15 heures d'utilisation intensive avant de descendre sous les 20%. Les capacités vidéo professionnelles incluent l'enregistrement en 4K à 120 FPS, permettant des ralentis cinématiques inédits sur smartphone.

Le Pixel 9 Pro XL exploite le processeur Tensor G4, accompagné de fonctionnalités d'IA avancées comme Video Boost et Super Res Zoom Video. Ces technologies permettent d'améliorer la qualité d'image tout en préservant un rendu naturel et réaliste.

Les deux appareils misent fortement sur l'IA, mais avec des approches différentes. Apple privilégie le traitement sur l'appareil avec un accent sur la confidentialité. Google intègre des fonctionnalités génératives plus poussées, notamment dans le traitement des images et l'assistant vocal. En outre, le Pixel propose des outils créatifs comme l'application Screenshots pour l'organisation des captures d'écran et Pixel Studio pour la création d'images basée sur des invites textuelles. L'éditeur Magic Photos permet des transformations complètes des images grâce à l'IA générative. N’oublions pas non plus la fonction Ajoutez moi qui permet d’ajouter une personne sur une photo de groupe alors que c’est elle qui prend la première photo.