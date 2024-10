Seulement pour Halloween, l'iPhone 13 reconditionné entièrement en France à moins de 300 € grâce à ce code promo !

L’iPhone 13 est disponible en version reconditionnée à moins de 300 € sur le site de CertiDeal pour 310 €. Un prix déjà excellent, mais pour Halloween, avec le code BOUH! vous pouvez le faire descendre d’encore 15 € ! De quoi ramener à la vie un iPhone 13 pour moins de 300 €.

C'est l’occasion de prouver à Victor Frankenstein que toutes les résurrections ne sont pas forcément des échecs ! Et même au contraire, loin d’être un monstre, l’iPhone 13 proposé par CertiDeal est entièrement reconditionné en France, et cela veut dire de A à Z, de sa récupération à sa remise en état en passant par les tests.

Fiche technique de l'iPhone 13

Processeur : Puce A15 Bionic

Pour filer la métaphore avec Mary Shelley, si l’iPhone 13 n’est pas un monstre de Frankenstein, en revanche, pourquoi ne pas le comparer à un Prométhée moderne, osons dire qu’il apporte le feu grâce à une fiche technique très efficace !

Mais trêve de référence littéraire… L’iPhone 13 est un excellent smartphone, à la fois ergonomique et fiable qui fait partie des meilleurs rapports qualité prix pour les iPhone, et d’autant plus en reconditionné. Excellent appareil photo, écran fluide et agréable. Si vous aimez les smartphones d’Apple, l’iPhone 13 est tout simplement une très bonne référence.

Quelle offre pour l’iPhone 13 ?

L’iPhone 13 est donc disponible pour 310 €, mais avec 15 € en plus de réduction grâce au code BOUH! le faisant donc descendre à 295 €. Il s’agit d’un smartphone reconditionné en France, en version Dur à Cuire, qui peut donc présenter des dommages esthétiques (digne d’Halloween) avec 2 ans de garantie.

Il est bon de savoir qu’il est possible de faire changer vitre, coque et batterie grâce à des options lors de l’achat.