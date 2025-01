Si votre smartphone est de cette marque Android alors mettez-le à jour sans plus tarder !

Une mise à jour, à quoi ça sert ?

Nous enfonçons probablement une porte ouverte, mais il est toujours bon de rappeler qu'au-delà de proposer de nouveautés, la mise à jour d’un smartphone à également un rôle de sécurité. C’est pour cela que se renseigner sur le nombre d'années pendant lequel votre modèle recevra des mises à jour est important.

Notons que les mises à jour de sécurité sont parfois différenciées de celles proposant de nouvelles fonctionnalités par les constructeurs et sont proposées un peu plus longtemps.

Aujourd’hui, un temps de 2 à 3 ans est plutôt court, 5 ans moyen et 7 ans et plus un véritable luxe qui permet de faire de votre smartphone un investissement sur le long terme.

Pour vous donner un exemple, les smartphones Apple, Samsung et Google proposent parmi les temps les plus longs pour leurs mises à jour d'appareils.

De nombreuses failles de sécurité à corriger sur les appareils récents de Samsung

Samsung propose depuis quelques jours une nouvelle mise à jour, et pour cause : 51 failles de sécurité ont été détectées. 29 concernent différentes versions d’Android, 22 sont endémiques des appareils de la marque Samsung.

Les appareils concernés sont les suivants :

Galaxy S24 Ultra Galaxie S24+ Galaxy S24 Galaxy S24 FE Galaxy S23 Ultra Galaxy S23+ Galaxy S23 Galaxy Z Fold 6 Galaxy Z Flip 6 Galaxy Z Fold 4 Galaxy Z Flip 4 Galaxy S21 FE

Le Galaxy S21FE n’a pas encore accès à la mise à jour, mais cela arrivera dans les jours prochains. En revanche, pour les Galaxy S24 Series, vous pouvez télécharger la bêta de One UI.7.0, pour apporter en avance la mise à jour à vos appareils.

Un suivi plutôt rassurant !

Parmi les failles de sécurité d’Android, 5 sont jugées critiques et 32 à haut risque dont 8 concernent les smartphones de Samsung. Cepednant, si vous faîtes vos mises à jour, il n'y a pas de soucis à se faire, car c’est justement ce suivi qui permet de corriger les problèmes.

Il faut simplement ne pas tarder à les installer dès qu’elles sont disponibles et continuer à appliquer la même prévention en ligne et sur vos différents systèmes de communications pour vous armer face au phishing et toute autre façon que les pirates pourraient choisir pour tenter d'infiltrer vos appareils.